După experienţa dramatică de acum două săptămâni, când viiturile au năvălit în mai multe localităţi şi au făcut ravagii, localnicii din Galaţi au luat în serios avertismentul. Aveau încă în memorie imaginile cu puhoaiele care au omorât şapte oameni şi au distrus mii de case. De frică să nu se repete dezastrul, locuitorii din 23 de localităţi şi-au părăsit locuinţele.

"Inundaţii, domnule, ne-au nenorocit cu inundaţiile! A treia oară, doi metri şi jumătate apa sus! Tot s-a descompus, tot s-a stricat! Nu mai pot nici să mai plâng! Nu mai pot!", declară o localnică. "Păi dacă au zis să plecăm, am plecat, ce să mai. Că data aialaltă n-am plecat, am zis că nu vine apa mare. Am stat pe geam până când era apa mare uite până acolo-şa. Am stat pe geam până a venit barca şi m-a luat de aici", spune o altă localnică.

În centrul de comandă de la Slobozia Conachi, autorităţile monitorizează în timp real evoluţia şi traseul furtunii. 6.000 de persoane au fost evacuate în judeţul Galaţi, multe dintre ele s-au întors la casele lor, altele nu au revenit nici până acum.

Vezi și

A fost sau n-a fost ciclonul Ashley

În scenariul ciclonului Ashley, autorităţile au trimis în judeţul Galaţi 1.000 de pompieri şi au anunţat cod roşu de inundaţii duminică. Furtuna prezentată de autorităţi ca un pericol de proporţii, căruia ministrul Mediului i-a găsit şi nume, a fost doar o ploaie zdravănă de toamnă. Meterologii spun că ciclonul Ashley este o invenţie.

"Aşteptăm un nou episod de tipul ciclonului Boris. De data asta se pare că se va numi Ashley", declara Mircea Fechet, ministrul Mediului. "Ciclonul Ashley nu a existat niciodată. Ţara noastră a fost traversată de un front atmosferic a cărui origine este într-adevăr legată de un ciclon care se află însă mult la nord de ţara noastră", explică Florinela Georgescu, meteorolog.

Reporter: Domnule ministru, a fost sau nu a fost Ashley?

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Numele? Oficial nu a fost. Însă pentru că în România toată lumea vorbea de ciclonul Ashley la fel cum toată lumea vorbea până nu demult de ciclonul Boris, am preferat să încercăm să comunicăm cât mai bine.

Ciclonul despre care vorbeau autorităţile ar fi trebuit să aducă 80 - 100 de litri de apă pe metru pătrat, jumătatea de est a ţării. Până să ajungă în România, furtuna şi-a pierdut forţa deasupra Mării Negre. A adus doar ploi pe jumătate faţă de cele anunţate, 25 - 50 de litri de apă pe metru pătrat şi arată aşa. O diferenţă mare faţă de apocalipsa anunţată de oficiali.

Localnicii evacuaţi sunt furioşi

Localnicii evacuaţi sunt furioşi - mobilizarea generală trebuia făcută acum două săptămâni, spun ei, când a fost prăpăd. "De ce, că sunt alegeri acum, în toamnă? Gata, atât!", spune un localnic. "Reacţia noastră se adaptează scenariului celui mai prost. Reacţia noastră nu se adaptează scenariului celui mai optim. Altfel, am sta acasă de fiecare dată sperând că nu se întâmplă nimic şi când se întâmplă, vom fi întrebaţi: dar de ce nu aţi făcut?", explică Raed Arafat, şeful DSU.

"Nu pot să nu mă întreb dacă am fi procedat la fel şi în urmă cu două săptămâni, dacă nu cumva bilanţul victimelor, oamenilor care şi-au pierdut viaţa poate ar fi fost diferit", adaugă Mircea Fechet, ministrul Mediului.

Ministrul Mediului spune că şi pe 13 septembrie s-au trimis avertizări. Doar că atunci primarii nu au trecut la evacuări. "La nivelul autorităţilor publice locale ar putea să existe o mai bună coordonare. De la ora 12, când am avut comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi până la ora 1 dimineaţa, când se presupune că a murit primul om, totuşi sunt 13 ore", a mai spus Mircea Fechet, ministrul Mediului.

Bucureştenii, sfătuiţi prin RO-ALERT să nu iasă din case

În Capitală a fost ieri cod portocaliu de vreme rea, iar bucureştenii au fost sfătuiţi prin mesaje RO-ALERT să nu iasă din case. Ploaia care a urmat nu a adus niciun pericol. 26 de curţi au fost inundate, iar la marginea oraşului, un drum s-a surpat, iar o maşină a rămas blocată.

Furtuna aflată deasupra Mării Negre va aduce şi mâine ploi în estul ţării. Majoritatea râurilor din acea regiune sunt sub cod galben şi portocaliu de inundaţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei IRCC creşte iar. Vă gândiţi să faceţi o refinanţare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰