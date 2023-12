Experiment Europol. Şeful sindicatului: Am cumpărat 1 kg de cocaină din Portul Constanța fără a fi controlat la ieşire. Reacția IGPR

Vezi și

Cosmin Andreica, preşedintele Europol, a făcut un experiment cu un colet cu praf alb, în care nu erau droguri, dar pe care l-a plimbat prin Portul Constanţa fără, spune el, a fi verificat de nimeni. Susţine că a vrut să vadă resursele alocate portului şi că a văzut o singură patrulă de poliţie pentru 13 porţi şi o altă echipă de frontieră. El susţine că a stat două zile în port pentru a vedea vulnerabilităţile.

IGPR: Sunt verificate toate pachetele care intră în port, nu cele care se plimbă prin port

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), susţine că agenţii de la criminalistică verifică toate pachetele care intră în port, nu pe cele care se plimbă prin port. Potrivit acestuia, sunt efectuate controale şi analize de risc, există sisteme care verifică transporturile care intră în ţară şi sunt 3 structuri care funcţionează în port pentru a face verificări inclusiv BBCO şi serviciul de poliţie maritimă. El spune că se aruncă cu noroi în munca poliţiştilor prin aceste acuzaţii.

Experimentul făcut în Portul Constanţa de Cosmin Andreica

"Suntem în port. Tocmai ce am coborât de pe navă. Am vorbit cu niște muncitori și am primit acest pachet de foarte bună calitate. Ne-au asigurat că este ce trebuie. Se și vede.( n.r. încearcă să desfacă pachetul). În fine n-are rost. 100.000 de euro este un kg de cocaină pe piața neagră. Asta înseamnă că un gram este 100 de euro în cluburile din București, în locurile unde sunt tineri, efervescență, cluburi de noapte șamd. Cine m-a controlat? Cine m-a verificat? Nimeni, deocamdată. Voi încerca să ies cu acest pachet pe una dintre porțile portului. Acolo unde avem agenți de securitate, poliție militară, poliţişti de frontieră. Important de spus este că tot acest port este lăsat sub oblăduirea unei patrule de poliție. Nimic altceva", spune Cosmin Andreica într-un video filmat în port.

"În septembrie spuneam că Portul Constanța este cea mai mare poartă de intrare a drogurilor în România și Europa. Şi asta pentru că avem cea mai mare libertate, fără niciun fel de reguli și fără restricții. Și dădeam exemplul unui marinar de pe o navă care poate coborî de pe navă să meargă în portul Constanța și să iasă din port, să se întâlnească cu cineva și să vândă un kg de cocaină. Toată lumea a râs și a spus că nu este posibil așa ceva. Acum însă nu am adus în pungă cocaină așa cum promis, ci am adus-o în mâna. Este aici la vedere și nimeni nu-mi face nimic", spune pe un alt video "experiment" filmat lângă o navă.

"Suntem în portul Constanța la biroul vămii. Avem în mâna pachetul de făină. Este un kg de marfă de cea mai bună calitate care pe piață neagră se vinde cu 100 de euro gramul. Cine ar trebui să mă depisteze pe mine că am acest produs? Ar trebui să mă depisteze o patrulă de poliție care acționează pe 5 hectare de port sau o patrulă de poliție de frontieră care acționează pe 5 hectare de port. Nu cred că înțelegeri ce haos este în momentul de față în acest port în privința modului în care oamenii pot să între sau să iasă cu obsolut orice doresc", transmite Cosmin Andreica de la biroul vamal.

Europol: Cine a închis ochii la traficul de droguri din ultimi ani, din portul Constanța?

Şi acuzaţiile sindicatului din poliţie nu se opresc aici. "Secretarul de stat Bogdan Despescu a condus în ultimii 8 ani, pe rând, IPJ Constanța, apoi a fost numit politic șef al Poliției Române, iar în momentul de față, ca urmare a informațiilor pe care le deține, este intangibil, indiferent ce ar face.

Nu a contat că sub conducerea lui a fost pierdută lupta cu traficul de droguri (Predoiu), că suntem pe primul loc la morți din accidente rutiere în Europa (2 Mai), pe primul loc la trafic de carne vie (Caracal) și am avut parte de cea mai mare deprofesionalizare a Poliției Române (Onești, Arad).

În altă ordine de idei, ce vrem noi să spunem, oare pe perioada în care Despescu a avut sub control Portul Constanța, de ce nu a inițiat nicio modificare structurală pentru a suplimenta numărul de funcții la structurile care acționează pe raza portului, în condițiile în care portul este obiectiv strategic pe unde intră peste 99% din marfă provenită din Asia, America?

Oare cine avea interesul să lase la liber evaziunea fiscală în Portul Constanța? Oare cine a închis ochii la traficul de droguri din ultimi ani, din portul Constanța? Oare ce sume se tranzacționează pentru “libertatea de mișcare” din Portul Constanța? Ce credeți, Despescu știe?" se arată într-un mesaj postat joi de Sindicatul Europol pe Facebook.

Sindicatul Europol: Portul Constanţa, cel mai vânat obiectiv al politicienilor, este păzit de o singură patrulă de poliţie

"Portul Constanţa, cel mai vânat obiectiv al politicienilor, este păzit de 1 SINGURĂ PATRULĂ DE POLIŢIE", a scris miercuri seară, Sindicatul Europol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sindicaliştilor, această patrulă ar trebui: să acopere 5 HA de port; să monitorizeze 13 porţi de acces în port; să monitorizeze un flux de intrări în port de aproximativ 10.000 de persoane şi auto în 24 de ore; să instrumenteze sute de dosare de furt, tâlhărie, loviri şi alte violenţe, furt de identitate, migraţie ilegală, infracţiuni economice, rutiere

"Oare care este interesul guvernanţilor să aibă poliţişti puţini, prost plătiţi şi fără logistică?! Oare câţi bani se fac din ilegalităţi în portul Constanţa?!", s-au întrebat sindicaliştii.

Reacţia IGPR: Informaţiile prezentate de sindicalişti sunt tendenţioase

Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis, miercuri seară, că informaţiile prezentate de sindicalişti sunt tendenţioase. "Informaţiile vehiculate sunt vădit tendenţioase, în condiţiile în care Poliţia Română nu a avut şi nu are atribuţii de pază, cu excepţia propriilor sedii. În Portul Constanţa, paza este asigurată de o firmă specializată", a transmis IGPR.

Sursa citată a precizat că, în Portul Constanţa, Poliţia Română acţionează prin următoarele structuri: Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime.

"Fiecare structură a Poliţiei Române acţionează conform competenţelor, independent sau în cooperare cu Poliţia de Frontieră. În mod concret, SPTM şi SCCOPM totalizează peste 100 de funcţii, nivelul de încadrare fiind de 82,5%", a mai precizat sursa citată.

Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii care patrulează nu au atribuţii de soluţionare a dosarelor penale, acest atribut revenind structurilor specializate. "Reamintim că, în prezent, Inspectorul de Poliţie Judeţean Constanţa este în proces de reorganizare, în vederea eficientizării structurii, în beneficiul cetăţenilor", a mai precizat sursa citată.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!