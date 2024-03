Vezi și

Seara trecută a luat "un viraj dramatic" pentru fraţii Tate, aşa cum spun chiar ei. Cu o oră înainte ca poliţiştii să le bată la uşă, Andrew Tate se plimba prin Bucureşti la volanul unei super maşini şi îşi etala ceasul bătut în diamante. Ajuns acasă, la vila de jumătate de milion de euro, distracţia s-a încheiat brusc. Cei doi milionari au fost reţinuţi în baza unor mandate europene emise de Marea Britanie. Sunt cercetați acolo pentru infracțiuni sexuale.

Cristina Filip, reporter Observator: Frații Tate au fost ridicați de aici, din vila din Pipera. Pe numele lor fusese emis în ianuarie un mandat național de arestare valabil în marea britanie. După 2 luni, poliția engleză i a dat în urmărire internațională și a emis mandatul european. Acum cer curții de apel București predarea lor in regat.

După o noapte în arest, fraţii Tate au ajuns în faţa magistraţilor români

Constantin Eugen Vidineac, avocatul fraţilor Tate: Descrierea faptelor este mai mult decât sumară, lacunară. Se pare că suntem în prezenţa unor fapte care ar fi fost săvârşite în urmă cu mulţi ani, peste 10 ani. a fost o soluţie de clasare, există posibilitatea să avem de-a face cu o redeschidere.

Nu se ştiu momentan detalii despre cele trei noi victime ale fraţilor milionari. Însă, cel mai probabil, ar fi femei care au prins curaj să vorbească despre posibilele abuzuri la care ar fi fost supuse de fraţii Tate în Marea Britanie. Ele se alătură altor patru victime care au dezvăluit că au fost violate şi strangulate în mod repetat de Andrew Tate între 2013 şi 2016.

Martor: L-am văzut cum bătea fetele cu cureaua doar pentru că voiau să se odihnească. Obişnuia să ne stranguleze. Îmi zicea mereu că nu îl interesează dacă merg la poliție, că mă va bate până mă omoară.

Andrew Tate i-a răspuns în stilul caracteristic.

Andrew Tate: Te-a deranjat că te-am strâns de gât? Nu ai leşinat! Sunt o persoană rea?

Cu cât ţie îţi displăcea mai tare, cu atât mie îmi plăcea mai mult. Sunt unul dintre cei mai periculoşi oameni de pe planetă!

Victimele acuză poliţia britanică

Victimele acuză că poliția britanică n-a gestionat corect cazul la vremea respectivă și a clasat dosarul.

Jack Beeston, avocatul victimelor: Din ce ştim, un grup separat de victime din UK, nu aceleaşi femei pe care le reprezint eu, sunt acuzaţii separate. Sunt din aceeaşi perioadă, exact ca şi clientele noastre. Am fost anunţaţi săptămâna trecută că circula un video pe Twitter în care se sugera că Andrew Tate va pleca din România curând şi nu se va întoarce. Imediat ce am văzut videoclipul, am alertat autorităţile din UK şi România. Ei urmăresc să se sustragă justiţiei. Dacă ar fugi într-o ţară din care nu ar putea fi extrădaţi în România sau UK.

Mesajul cu posibila fugă din România a fost postat de un vlogger american.

Fraţii Tate au negat acuzaţiile

În sala de judecată, fraţii Tate au negat toate acuzaţiile şi au spus că nu vor să fie predaţi autorităţilor britanice.

Tristan Tate: Doresc să rămân în România şi să imi spăl reputaţia. România e casa mea.

La ieşire i-au aşteptat fanii şi fanele. După ce au studiat toate documentele şi probele trimise de britanici, magistraţii români au hotârât punerea în executare a mandatului european de arestare a fraţilor Tate. Doar că, nu îi extrădează până când nu se încheie procesul pe care îl au aici. Până atunci, fraţii Tate sunt liberi.

În România, frații Tate au fost arestați preventiv anul trecut în ianuarie după ce procurorii DIICOT i-au acuzat că ar fi exploatat sexual mai multe tinere în studiourile lor de videochat. Ei sunt trimiși în judecată pentru viol, trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat.

