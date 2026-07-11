Corveta "Contraamiral August Roman" – 261 a ajuns ieri în portul militar Constanța. Nava de război de mic tonaj a fost aşteptată cu o ceremonie specială de sosire, organizată de Forţele Navale Române.

Este prima corvetă nouă a României din ultimii 35 de ani. Aceasta a fost construită în Turcia şi a costat peste 220 de milioane de euro. Anul acesta urmează să fie dotată cu echipamente de luptă antiaeriană şi antisubmarin.

Echipajul navei a fost instruit în Turcia, în vederea executării marșului de dislocare către țară și misiunilor viitoare.

Prima corvetă nouă după 35 de ani

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat vineri, după acostarea în portul Constanţa a noii nave care intră în dotarea Forţelor Navale Române, corveta 261 "Contraamiral August Roman", că "este un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru Armata Română, după 35 de ani".

Miruţă s-a întors în România, după participarea la Summit-ul de la Istanbul, la bordul noii corvete ce a fost cumpărată de statul român din Turcia.

"E un semn de respect pentru militarii Armatei Române şi o ocazie care s-a potrivit, fiindcă data plecării de la Summit-ul de la Ankara a coincis cu data plecării acestei corvete pe drumul spre România. E un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru Armata Română, văzând o corvetă nouă care intră în dotarea Armatei Române după 35 de ani. S-a întâmplat această achiziţie pentru că eu sunt preocupat ca tot ceea ce achiziţionăm să se construiască cât de mult se poate în România, însă este un balans pe care trebuie să-l echilibrăm, fiindcă pentru unele dintre asumările pe care noi le avem, atât la nivel NATO, cât şi la nivel european, este nevoie să avem capabilităţi mai repede. Această corvetă a fost livrată în mai puţin de şase luni", a declarat ministrul Apărării.

Conform acestuia, celelalte patru nave pe care Armata Română le-a contractat vor fi construite în România, cu aproape un miliard de euro.

"Având în vedere decizia pe care am luat-o şi secvenţa care va duce acolo, cu a construi cele patru nave la Şantierul Naval de la Mangalia - 2 Mai, preocuparea mea este ca prin această comandă de patru nave, aproape un miliard de euro, Şantierul Naval de la Mangalia 2 Mai să devină din nou competitiv. Avantajul adiţional este că suntem ţară membră a Uniunii Europene. Este cel mai mare şantier dintre ţările membre ale Uniunii Europene. Şi da, dacă vom reuşi, statul român va reuşi şi un management performant pentru acest şantier. Pare că sunt toate ingredientele pe masă, linie tehnologică necesar performantă, comenzi din partea statului român, producţie în România. Dacă după derularea unui miliard de euro prin acest şantier, el nu va reuşi să supravieţuiască şi în afara acestor patru comenzi, nu mai e vina nimănui, decât a statului, care nu reuşeşte să gestioneze un management competitiv", a spus Radu Miruţă.

El a afirmat că, odată cumpărată din Turcia, cu 223 de milioane de euro, corveta urmează să fie dotată cu echipamente militare prin programul de finanţare europeană Safe.

"Deci, faţă de cele 223 de milioane de euro cât a costat această corvetă, ea urmează să mai primească capabilităţi de luptă aeriană la joasă altitudine, urmează să primească capabilităţi de luptă antisubmarin. Şi urmează acea capabilitate foarte discutată, rachetele acelea navă navă de la NSM. Acestea costă vreo 47 de milioane de euro în total. Urmează, în estimarea mea, şapte - zece luni de zile ca ele să poată începe să fie montate (...). Se vor monta la cheu pentru că nava este pregătită. (...) Există deasupra o platformă pregătită pentru a se monta aceste capabilităţi şi e necesar să se întâmple cât mai repede", a mai spus ministrul Apărării Naţionale.