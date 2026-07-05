Focul a izbucinit în dormitorul unui apartament situat la etajul al treilea al imobilului şi imediat a provocat panică printre locatari.

28 de persoane au fost evacuate

Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au intervenit pentru stingerea flăcărilor şi 28 de persoane au fost evacuate. Şase dintre acestea au fost avut nevoie de evaluarea medicilor la faţa locului, iar alte trei au fost transportate la spital.

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În cele din urmă, incendiul a fost lichidat, iar autorităţile încearcă acum să stabilească de la ce a pornit totul.