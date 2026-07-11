Accident înfiorător în Galaţi. O femeie se zbate între viaţă şi moarte după ce a fost lovită cu maşina de un şofer băut şi drogat. Victima încerca să treacă strada printr-un loc nepermis atunci când a fost izbită cu putere. Bărbatul, care conducea un bolid de 300 de mii de euro, este acum cercetat penal. Însă nu este un caz singular. Un sfert dintre accidentele de pe şoselele de la noi sunt provocate de şoferi băuţi sau drogaţi.

Accidentul a avut loc în centrul oraşului Galaţi. În imaginile surpinse de o cameră de supraveghere se vede cum şoferul care conducea un lamborghini iese de pe o stradă lăturalnică atunci când îi apare în faţă femeia de 63 de ani. Victima care încerca să traverseze grăbită strada printr-un loc nepermis nu are nicio şansă. Şoferul încearcă să frâneze, dar e prea târziu. Femeia e lovită în plin. Forţa impactului a fost atât de mare încât e aruncată câţiva metri în aer. Martorii se grăbesc să îi acorde primul ajutor.

"A lovit-o rău tare de tot. Pietonii traversează pe unde apucă. Staţia e aici, au trecere de pieteni aici, dar ei, 80%, traversează pe acolo", a spus un martor.

Femeia a ajuns la spital, unde e internată la Terapie Intensivă. Fiul ei, rezident în Marea Britanie, se va întoarce de urgenţă în România.

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"Doar ce terminase munca, lucrează la un chioşc în centrul Galaţiului, şi se ducea spre autobuz. Peste drum, unde traversa dânsa, era staţia de autobuz, ca să meargă acasă. Obosită, după 12 ore, nu a văzut sau a văzut şi a crezut că are timp. Are fractură de bazin, mandibula fracturată şi ceva pe la coaste", a povestit Emilian Radu, fiul femeii.

Cercetările poliţiştilor au scos la iveală detalii şocante. Bărbatul de la volanul bolidului era băut, iar anchetatorii îl suspectează că era şi drogat.

"Șoferul, în vârstă de 41 de ani, a fost testat cu aparatele din dotare, fiind ulterior condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice", a declarat Oana Munteanu Hahui de la IPJ Galaţi.

Familia femeii se gândeşte acum să îşi caute dreptatea în instanţă.

"Să se facă puţin dreptate pentru că este o mână de om. Ai băut, nu conduci, mergi pe jos. În situaţia asta putea fi mult mai rău, putea să nu mai fie printre noi", a precizat fiul femeii.

În România, statisticile sunt înfiorătoare. Zilnic, sunt depistați în medie peste 12 șoferi drogați și 77 băuți la volan. Anul trecut au fost aproape 4.000 de accidente în ţara noastră. Mai bine de un sfert dintre ele au fost provocate de şoferi care s-au urcat la volan băuţi sau drogaţi.