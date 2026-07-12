Un bărbat a murit, după ce un tren de persoane a lovit un autoturism

Un grav accident feroviar s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 07:00, în localitatea Prelipca, județul Suceava, unde un tren de persoane a intrat în coliziune cu un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată. Şoferul a murit în urma impactului.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, care au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. În sprijin au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Găsită în afara maşinii

Victima a fost găsită în afara mașinii. La sosirea salvatorilor, o persoană a fost găsită în afara autoturismului, în stare de inconștiență și fără funcții vitale.

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Personalul medical și paramedical a început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața.

„Din nefericire, victima, un bărbat în vârstă de 47 de ani, nu a răspuns protocolului medical și a fost declarată decedată”, a anunțat ISU Suceava.