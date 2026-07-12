"Pașaportul Family Parks", lansat în România. Premii pentru turiști în 9 parcuri tematice

Nouă parcuri tematice, un paşaport de vacanţă şi experienţe pentru întreaga familie! Aceasta este recomandarea noastră de astăzi. Proiectul Family Parks, căci despre acesta vorbim, uneşte destinaţii spectaculoase, într-un traseu interactiv ce promite premii și clipe de neuitat atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici. Fiecare parc are propria identitate, propriile atracții și propriul mod de a ne aduce pe toţi împreună, mai aproape de natură.

O nouă aventură de familie începe în România! A fost lansat "Pașaportul Family Parks", o inițiativă în premieră națională care reunește 9 dintre cele mai îndrăgite parcuri tematice din țară, printre care și celebrul Mini Transilvania Parc. O experienţă care promite să transforme vacanțele într-o vânătoare de comori culturale.

"M-am simțit foarte bine"

"Să ne distrăm, să ne facem multe și multe alte vizite".

Articolul continuă după reclamă

"A fost o experienţă uimitoare până acum", au spus turiştii.

Conceptul este unul simplu, pașaportul poate fi ridicat de la casele de bilete ale parcurilor participante, iar la fiecare parc vizitat, turiştii primesc viza. Pe măsură ce ştampilele se adună, vizitatorii pot câştiga diverse premii.

"Poate să-şi puncteze toate parcurile pe care le-a vizitat".

"Acum a pus ştampila pe Mini ParcTransilvania şi o să mai bifeze şi altele".

"Ni se pare foarte interesant faptul că vedem, il vedem in miniatura si putem sa observam toate castelele si toate zonele frumoase", spun turiştii.

Organizatorii speră ca acest proiect să funcționeze ca un motor de relansare pentru turismul românesc.

"Încurajăm oamenii pentru că din păcate turismul în România este în scădere. Aici prezentam turiştilor clădirile, monumentele istorice din Transilvania, avem 130, peste 130 de machete, avem şi un trenuleţ", Fazakas Szabolcs, director.

Pe lângă Miniparcul Transilvania, traseul mai include destinații precum Valea cu Povești, Insect Park, Magic Parc Râșnov, Viking Village sau Povestea Calendarului.