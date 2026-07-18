Sprijin pentru facturi mai mici la energie cu bani europeni. Anunțul făcut de Bolojan

Ministrul interimar al Energiei, premierul Ilie Bolojan, a semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente şi pentru o schemă care are în vedere creşterea capacităţilor de stocare, ambele forme de sprijin urmărind să reducă facturile la energie.

Potrivit lui Ilie Bolojan, apelul de proiecte pentru contorizare inteligentă are o alocare de 100 milioane euro din Fondul pentru Modernizare. Ghidul va fi transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.

"Apel necompetitiv, dedicat celor patru operatori de distribuţie concesionari: Distribuţie Energie Electrică România, Delgaz Grid, Reţele Electrice România, Distribuţie Oltenia; Alocare egală: maximum 25 milioane euro pentru fiecare operator (4 x 25 = întregul buget); Efect: facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor şi a fraudelor din reţea, instalarea a peste 800.000 de contoare", a scris Bolojan sâmbătă, pe Facebook.

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Data deschiderii apelului este 3 august, ora 12:00, iar data închiderii este 2 decembrie, ora 17:00. Termenul de finalizare estimat este 31 decembrie 2029.

Sprijin pentru reducerea facturilor de energie

Apelul dedicat stocării stand-alone are o alocare de 150 milioane euro din Fondul pentru Modernizare. Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial.

"Parcuri noi de baterii: minimum 2.174 MWh; Licitaţie competitivă: cel mai mic cost per MWh; plafon de 69.000 euro/MWh şi maximum 15 milioane euro per companie; Efect: o reţea mai stabilă şi preţuri temperate în orele de seară", a precizat Ilie Bolojan.

Data deschiderii apelului este 1 septembrie, iar data închiderii - 30 octombrie. Termenul de finalizare estimat este 31 decembrie 2030.

"Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susţine optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare", a transmis ministrul interimar al Energiei.