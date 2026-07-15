Cel mai apreciat desert românesc a ajuns în Japonia. La Brașov se prepară varianta unică, cu foiță de aur

Papanaşii cuceresc Asia. Altfel spus, Japonia a venit la noi cu sushi şi mochi, iar noi le trimitem papanaşi. Celebrul desert tradițional a ajuns acum în restaurantele japoneze și face furori.

E foarte important ca papanaşul să fie proaspăt. Totul începe cu o compoziție în care se pune brânză de vaci proaspătă, se pun ouă, făină, zahăr vanilat și esență de vanilie. Evident, toată compoziția se amestecă. Trebuie să stea un timp limitat la o temperatură foarte bine stabilită în friteuză și apoi se montează toată compoziția.

Am stat de vorbă cu oamenii care se ocupă de acești papanași și mi-au spus că e important ca papanașul să nu fie acoperit complet de dulceață și de smântâna foarte grasă. E important să se vadă coca pentru că acolo se văd bucățile de brânză de vaci.

Sunt două tipuri de porții. Porția dublă, cea cunoscută și așa numitul papanaș de aur. Doar la Braşov găsiți așa ceva. Este o foiţă alimentară din aur care se pune deasupra și care cu siguranță pe un papanaș cu un gramaj mai mare, unul la porție, face întreg preparatul mult mai potrivit pentru rețele de socializare, înainte de consum.

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Nu cereți așa ceva la pachet pentru că după ce a trecut un timp, toată compoziția își pierde din savoare, din prospețime și din pufoșenia care face preparatul atât de cerut pe piață.