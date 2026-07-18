Bucureștiul a răsunat astăzi de zgomotul motoarelor. Peste o sută de motocicliști din toată țara au defilat pe marile bulevarde într-o paradă care a întors privirile pietonilor și i-a făcut pe șoferi să tragă pe dreapta. Dincolo de spectacolul pe două roți, evenimentul a avut și un scop caritabil.

Sunetul motoarelor s-a auzit de la distanţă, iar coloana de motocicliști a transformat bulevardele Bucureștiului în decor pentru o paradă care a atras toate privirile. Unii pietoni au scos telefoanele pentru a imortaliza momentul, iar șoferii au așteptat răbdători defilarea.

Pentru ca traficul să nu fie afectat, toate intersecţiile au fost dirijate de politiştii rutieri iar jandarmeria a însoţit coloana de motociclişti pe tot parcursul traseului.

"A fost foarte bine la paradă, ne-am mișcat super bine, totul a fost perfect în oraș", a spus un participant.

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Pentru David, emoțiile au fost aproape la fel de puternice ca zgomotul motoarelor. Are permis de doar câteva luni și acesta a fost primul marș la care a participat.

"Am avut niște emoții acolo, simțeam că imi tremură ghidonul. Să văd și atâtea grupuri e chiar wow!", a spus David.

Parada nu a avut însă doar rolul de a aduna comunitatea motocicliștilor, ci și de a face bine.

"A ieșit mai bine decât ne așteptam. Este pentru o cauză sănătoasă din punct de vedere al gândirii și al ceea ce facem noi și ne dorim să fie an de an. (...) Scopul final este achiziţia de echipamente pentru secţia de hematologie de la Fundeni, pentru copii. În momentul în care am dat drumul acestui proiect, am fost în curtea a spitalului, copiii erau la geamuri, noi am turat motocicletele timp de 2-3-5 minute și acea senzație ne-a făcut să continuăm, să ajungem la parada prin oraş", a afirmat Mihai Stan, organizator.

Participanții au contribuit prin plata biletului de acces şi a unui abonament, astfel încât fiecare kilometru parcurs de coloană a însemnat și un pas înainte pentru copiii care au nevoie de tratament.