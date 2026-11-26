Joi, 26 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 noiembrie, Loteria Română a acordat 25.114 câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 63.200 de lei (peste 11.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).

La tragerea Joker de duminică, 22 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 230.489,49 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Târgu Jiu.

La tragerea Noroc de duminică, 22 noiembrie, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 59.755,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Codlea, județul Brașov și din Constanța.

Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare