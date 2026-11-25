O lingură de metal așezată iarna pe rama ferestrei ar putea ajuta la identificarea problemelor cu umiditatea în locuință. Trucul circulă pe rețelele sociale în fiecare sezon rece și este prezentat drept o metodă de combatere a condensului. Însă eficiența sa este limitată, iar specialiștii recomandă alte soluții pentru a preveni aburirea geamurilor și apariția mucegaiului.

Condensul se formează atunci când aerul cald și umed din locuință intră în contact cu o suprafață rece, cum ar fi sticla ferestrelor. Fenomenul este mai frecvent în sezonul rece, când locuințele sunt încălzite, iar ferestrele sunt deschise mai rar.

De ce pun unii oameni o lingură metalică pe rama ferestrei

Trucul presupune așezarea unei linguri din oțel inoxidabil pe rama ferestrei, cu mânerul orientat spre interiorul încăperii și partea concavă spre geam. Metalul este un bun conductor termic, astfel că lingura se răcește rapid. Cei care recomandă această metodă susțin că o parte din vaporii de apă se condensează pe suprafața lingurii, în loc să ajungă pe geam. În realitate, suprafața lingurii este mult prea mică pentru a reduce semnificativ cantitatea de condens de pe fereastră, scrie The Coolist.

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Trucul poate fi însă util pentru identificarea unei probleme cu umiditatea din locuință. Dacă pe suprafața lingurii apar picături de apă în fiecare dimineață, acesta poate fi un semn că nivelul umidității din încăpere este prea ridicat în raport cu temperatura geamurilor. În cazul în care condensul apare între cele două foi de sticlă ale unui geam termopan, problema poate fi cauzată de deteriorarea sistemului de etanșare. În această situație, geamul trebuie reparat sau înlocuit.

Care este nivelul optim de umiditate în locuință, iarna

Activitățile obișnuite, precum gătitul, dușurile sau uscarea rufelor în interiorul locuinței, contribuie la creșterea nivelului de umiditate. În sezonul rece, când ferestrele rămân închise pentru perioade mai lungi, vaporii de apă se acumulează în încăperi.

Specialiștii Universității de Stat din Dakota de Nord recomandă menținerea unei umidități relative de aproximativ 40% în timpul iernii. Valorile ridicate favorizează apariția condensului și dezvoltarea mucegaiului. Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite recomandă ca nivelul umidității din interiorul locuințelor să nu depășească 60%.

Cum poate fi prevenită apariția condensului pe geamuri

Printre cele mai eficiente metode de combatere a condensului se numără aerisirea regulată a încăperilor și utilizarea sistemelor de ventilație din baie și bucătărie. Hota ar trebui să rămână pornită și după terminarea gătitului, pentru a permite evacuarea vaporilor de apă.

De asemenea, specialiștii recomandă deschiderea largă a ferestrelor pentru câteva minute, în locul menținerii acestora întredeschise pe tot parcursul zilei. Un higrometru poate fi folosit pentru monitorizarea nivelului de umiditate, iar în încăperile în care acesta este constant ridicat poate fi utilizat un dezumidificator.

Geamurile și pervazurile ar trebui șterse dimineața, pentru a împiedica acumularea apei și deteriorarea ramelor ferestrelor.

Până în prezent, nu există studii care să demonstreze că așezarea unei linguri metalice pe rama ferestrei reduce semnificativ condensul. În cazul în care apar pete negre pe ramele ferestrelor, un miros persistent de mucegai sau vopseaua începe să se exfolieze, este recomandată verificarea sistemului de ventilație sau apelarea la un specialist.