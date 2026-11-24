S-a terminat cu munca pe canapea! Din ce în ce mai multe multinaționale îşi recheamă angajaţii la birouri. Mulţi dintre cei care lucrează de acasă încă din timpul pandemiei se tem că se vor adapta greu normalităţii de dinaintea COVID. Dar dacă refuză să se întoarcă la sediu, ar putea fi ultimii pe lista salariilor mărite sau la promovare.

O corporaţie din Germania şi-a anunţat cei 10.000 de angajaţi din România că, de la 1 ianuarie, nu au voie să lucreze de acasă mai mult de cinci zile pe lună.

Într-un răspuns pentru Observator, compania susţine că a luat decizia din cauza transformărilor pe care le-a suferit piața auto. Tranziția va fi graduală, iar angajaţii au libertatea să refuze actul adițional care prede revenirea la birou, fără să sufere consecinţe.

Din nou la muncă

"Actele adiționale au fost semnate în perioada pandemiei, compania a decis acum că va face acte adiționale noi, care vor fi înmânate angajaților spre semnare. Este la latitudinea fiecărui angajat, în raport cu decizia", a declarat Ovidiu Blidar, reprezentant sindicatul Bosch.

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"Avem articolul 41 din Codul muncii, care spune că modificarea contractului individual de muncă se poate face doar prin acordul părților. Iar dacă salariatul nu își dă acordul, angajatorul nu poate să modifice în mod unilateral acest act adițional", a declarat Costel Gîlcă, avocat dreptul muncii.

Cazul nu este unic. Potrivit unui studiu, aproape jumătate dintre companiile din România vor să aibă angajații la birou trei sau patru zile pe săptămână.

53 de minute în trafic

Marele inconvenient pentru cei din Bucureşti rămâne, într-adevăr, traficul. Cel mai recent studiu arată că angajații români petrec în trafic 53 de minute pe zi, dus-întors, până la serviciu, iar în București-Ilfov, 73 de minute. În nordul capitalei, unde se află cele mai multe clădiri de birouri, oamenii au nevoie uneori de mai mult de o oră pentru a parcurge o singură stradă.

Numărul posturilor care permit munca de acasă este în scădere în ultimii ani. Companiile par tot mai hotărâte să readucă angajații la sedii.

"Există o tendință din ce în ce mai pronunțată. Multe companii spun că da, este mai productiv să aibă angajații la birou, pentru că interacțiunea umană, interacțiunea directă aduce rezultate mult mai bune decât un mod de lucru la distanță în interiorul unor echipe", a declarat Ana Călugăru, specialist companie angajări.

În prezent, mai puțin de 4% dintre locurile de muncă disponibile permit munca de la distanță, dar sunt printre cele mai căutate de cei aflaţi în căutarea unui post.