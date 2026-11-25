Accident grav în Timișoara, miercuri seara. Un biciclist a fost călcat de tramvai pe bulevardul Republicii, după ce ar fi pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. La sosirea echipajelor de descarcerare, biciclistul era inconștient, prins sub roțile garniturii.

Pompierii sosiți la fața locului încearcă scoaterea victimei de sub tramvai.

Ce spun polițiștii

În această seară, 25 noiembrie 2026, în jurul orei 19:55, pe bulevardul Republicii din municipiul Timișoara, la intersecția cu strada Regele Ferdinand I, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un tramvai și un biciclist.

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În urma impactului, biciclistul a rămas prins sub tramvai, acesta fiind victima accidentului. Identitatea sa nu a fost stabilită până în prezent.

Conducătorul tramvaiului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Traficul rutier se desfășoară normal.