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Video Magazin cuprins de flăcări în Craiova. Intervenția pompierilor, îngreunată de marfa din interior

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.09.2026, 09:54 | Modificat la 06.09.2026, 10:01

Au fost momente de teamă într-un cartier din Craiova, după ce un magazin a fost cuprins de flăcări. Focul a pornit în interiorul magazinului, iar intervenţia pompierilor a fost îngreunată de faptul că în spaţiul comercial erau depozitate mai multe produse.

La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, urmând ca la finalul intervenției să fie stabilite împrejurările și cauza producerii evenimentului.

De altfel, militarii au fost nevoiţi să lichideze incendiul în timp record pentru a nu exista riscul ca focul să se extindă şi la imobilele din proximitatea magazinului. Pagubele materiale sunt însemnate.

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Anda Anghelache
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