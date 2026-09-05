Oraşul unde o vilă cu etaj costă 25.000 de euro. Are 315 mp şi este scoasă la licitaţie de ANAF

O casă din judeţul Gorj este scoasă la licitație de ANAF cu un preț de pornire de 135.585 de lei, redus la jumătate față de valoarea de evaluare. Proprietatea are 315 metri pătrați utili, însă vine cu câteva particularități importante pentru viitorul cumpărător.

Casă de 315 mp din Târgu Jiu, scoasă de ANAF la jumătate de preț - ANAF

Imobilul se află pe strada Călărași, nr. 20, în Târgu Jiu, județul Gorj, și a ajuns la cea de-a treia licitație organizată prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, potrivit site-ului oficial de licitaţii ANAF.

Proprietatea a fost evaluată la 271.170 de lei, însă prețul de pornire a fost redus cu 50%, până la 135.585 de lei. Taxa de participare la licitație este de 13.558,50 lei, iar vânzarea este scutită de TVA.

Casa a fost finalizată în anul 2007 și are o suprafață utilă de 315 metri pătrați. Construcția este realizată din zidărie portantă și cărămidă, iar starea proprietății este prezentată drept bună, cu un grad mediu de uzură.

Articolul continuă după reclamă

Imobilul are parter, etaj și mai multe anexe

Corpul principal al casei, C1, are regim de înălțime parter plus etaj. Suprafața construită a parterului este de 107,35 metri pătrați, iar etajul are aceeași suprafață.

De corpul principal este alipită o construcție cu parter, de 100,8 metri pătrați. Casa dispune de încălzire centrală pe gaze și calorifere.

Potrivit descrierii din anunțul de licitație, finisajele sunt considerate medii, însă anumite zone ale imobilului sunt deteriorate. Sunt menționate infiltrații prin tavane și gresie desprinsă.

Proprietatea include și o anexă de 104,1 metri pătrați, construită din bolțari, cu finisaje minimale, pardoseală din beton și alimentare cu energie electrică. Spațiul este folosit în prezent ca magazie.

Terenul nu este inclus în licitație

Un detaliu important este situația terenului pe care se află construcția. Acesta are formă dreptunghiulară și deschidere la strada Călărași, însă aparține unui alt proprietar și nu face obiectul evaluării.

În documentație se precizează și că imobilul este locuit și necesită evacuare.

Casa beneficiază de energie electrică, apă și gaze, iar evacuarea apelor uzate se face prin fosă septică. Proprietatea are acces și la mijloace de transport în comun.

Potrivit informațiilor publicate în anunțul de licitație, asupra imobilului nu sunt menționate sarcini.