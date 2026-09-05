Hotelul Neko din stațiunea Saturn a fost închis temporar, după ce 58 de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Controlul Protecției Consumatorilor a scos la iveală deficiențe majore în blocul alimentar. În urma verificărilor, aceeași măsură a fost dispusă și la Hotelurile Cupidon, Cleopatra, Narcis și Mureș din Saturn. Autoritățile au dispus și retragerea de la comercializare a produselor neconforme, precum și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

Hotelul din Saturn unde 58 de turiști s-au îmbolnăvit, închis temporar. Nereguli grave și la alte 4 hoteluri

Potrivit unui comunicat transmis de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, verificările au fost făcute în perioada 31 august - 4 septembrie, în cadrul unei acțiuni de control desfășurate la 53 de operatori economici din județ.

În cazul hotelului Neko, din Saturn, unitate în care peste 50 de turiști au necesitat îngrijiri medicale de urgență, inspectorii au identificat deficiențe majore la nivelul blocului alimentar.

Ca urmare, autoritățile au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializare a produselor neconforme și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

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Probleme grave descoperite în bucătărie

În urma controalului, inspectorii au identificat mai multe nereguli legate de igiena, depozitarea, prepararea și păstrarea alimentelor.

Printre acestea se numără nerespectarea temperaturilor corespunzătoare de păstrare în camerele și agregatele frigorifice, precum și menținerea unor produse finite și preparate culinare la temperaturi neconforme.

Au fost constatate și acumulări de murdărie în blocul alimentar, iar rafturile, sistemele de ventilare, hotele, cuptoarele, frigiderele și alte echipamente tehnologice prezentau acumulări de murdărie sau se aflau într-o stare avansată de degradare.

Inspectorii au mai constatat că mobilierul și echipamentele din blocul alimentar și din sala de mese erau deteriorate și neigienizate, iar sifoanele și scurgerile de pardoseală nu erau igienizate corespunzător.

O altă deficiență importantă viza circuitul alimentelor și al deșeurilor. Aprovizionarea cu alimente și evacuarea deșeurilor se făceau pe aceeași traiectorie, fără existența unei zone-filtru. De asemenea, nu era respectat fluxul tehnologic necesar pentru prevenirea încrucișării circuitelor în procesul de preparare a alimentelor.

Au fost găsite și produse depozitate în condiții necorespunzătoare de umiditate, băuturi răcoritoare ținute direct pe paviment și expuse razelor solare, precum și ustensile neconforme.

Hotelurile Neko, Cupidon, Cleopatra și Narcis, închise temporar în Saturn

Hotelul Neko este una dintre unitățile din stațiunea Saturn la care Protecția Consumatorilor a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor.

Aceeași măsură a fost luată, în funcție de deficiențele constatate, și în cazul Hotelului Cupidon, precum și la Hotel Cleopatra, Hotel Narcis și Hotel Mureș.

Potrivit autorităților, oprirea temporară a serviciilor a fost dispusă în situațiile în care au fost constatate deficiențe grave privind condițiile de cazare, alimentația publică, agrementul, igiena și siguranța, dar și în cazul desfășurării activității fără autorizațiile necesare.

Controale extinse după incidentul de la Hotel Neko

În urma incidentului, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Csaba Lajos Békési, a dispus extinderea controalelor la structurile de cazare și alimentație publică din zonă.

Verificările se concentrează inclusiv asupra operatorilor economici în legătură cu care turiștii au semnalat, inclusiv prin recenzii negative, probleme privind calitatea serviciilor, condițiile de cazare, igiena, alimentația publică sau siguranța.

În total, în perioada 31 august - 4 septembrie, cei șase comisari ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au controlat 53 de operatori economici.

Au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 391.500 de lei, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de 27.866 de lei, iar pentru 12 operatori economici a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor.

Protecția Consumatorilor anunță că va continua acțiunile de supraveghere și control în județul Constanța, cu accent pe situațiile care ar putea pune în pericol sănătatea, securitatea sau interesele economice ale consumatorilor.