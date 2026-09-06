Moaştele Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria şi protectoarea minerilor şi a femeilor care îşi doresc un copil, au ajuns în premieră în ţara noastră. Delegaţia de pe muntele Athos a dus racla pentru prima oară la Patriarhia Română. După binecuvântare, moaştele au fost depuse la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde creștinii se vor putea închina până pe 10 septembrie.

Sute de credincioși au mers să se închine sfintelor moaște. Rând pe rând, au trecut pragul bisericii pentru a se ruga. Fiecare a adus cu el propriile dorințe și speranțe.

”De vreo două ore aşteptăm. Am plecat de la 6 dimineaţa, am vizitat şi alte mănăstiri şi acum aşteptăm să ne închinăm la sfânta raclă”

”Eu mă rog pentru toată lumea, pentru mine familie şi toată lumea, toată creaţia lui Dumnezeu”

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”E o oportunitate unică la noi în ţară. Sănătate, un an nou şcolar că începe pe 7, mântuire”

”Am venit special pentru acest eveniment şi cred că este necesar şi pentru ţară şi pentru pace, mântuire, pentru tot ce avem nevoie”

”De la Giurgiu suntem, am venit în pelerinaj cu părintele, şi ne rugăm la Sfânta Ana care este protectoarea copiilor, şi pentru copii, părinţi, fraţi, surori. Părintele a organizat şi noi ne-am strâns la dumnealui la parohie şi am venit cu un autocar special pentru Sfânta Ana”, spun enoriașii.

Cristiana este româncă, dar locuiește de mai mulți ani în America. Pensionară, a revenit în țară pentru o perioadă de trei luni, timp în care își dorește să se bucure de liniștea de acasă și de darurile duhovnicești.

”E unic pentru mine, e prima dată, şi trăiesc de 35 de ani în Chicago şi e o ocazie şi mai mare pentru mine să mă bucur şi colegii şi prietenele m-au rugat să mă rog pentru ele. Şi Sfânta Ana. O rugăm să se roage pentru noi toţi, pentru pace, pentru credinţă, pentru dragoste, respect şi toate cele bune. Anul ăsta este anul dedicat familiei”, spune Cristiana.

Aducerea moaştelor în la noi are loc in apropierea a două sărbători importante din calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului, de pe 8 septembrie, și pomenirea Sfinților Parinti Ioachim și Ana, de pe 9 septembrie.

”Este cu adevărat un moment unic, un moment istoric şi duhovnicesc. Este o bucurie care nu poate fi descrisă în cuvinte, priviţi lacrimile credincioşilor şi acelea spun totul. Vorbesc despre credinţa acestui popor, despre iubirea pe care o are pentru Hristos, pentru maica lui Dumnezeu şi Sfânta Ana şi toţi sfinţii în general”, spune Emil Nedelea Cărămizaru-parohul Bisericii "Sfântul Gheorghe"-Nou.

Racla cu Moaştele Sfintei Ana va rămâne la biserica de la km 0 al Capitalei până pe data de 10 septembrie, până joi seara spre închinare. Mama Maicii domnului este cinstită îndeosebi de familiile care îşi doresc copii şi de cei care se roagă pentru ocrotirea maternităţii.

Până târziu în noapte, biserica a fost plină de enoriaşi.

Astăzi, programul începe la ora 8:30 cu Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, urmat de Slujba Utreniei, la ora 9:00, și de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la ora 10:00.