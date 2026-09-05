Un bărbat s-a aruncat de pe Pasajul Obor din Bucureşti. Medicii nu l-au mai putut salva

O persoană a murit sâmbătă după ce s-a aruncat de pe pasajul Obor din Capitală. Cazul este investigat de de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei.

”Astăzi, 5 septembrie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 11.30, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de pe pasajul Obor, situat în Sectorul 2. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, anunţă Poliţia Capitalei.

În pofida eforturilor depuse pentru salvarea acesteia, un echipaj SMURD sosit la adresă a constat decesul bărbatului.

Locul incidentului a fost delimitat, cazul fiind preluat de către Serviciul Omoruri.

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Cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.