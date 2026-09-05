O supărare banală îţi poate aduce un dosar penal sau chiar închisoare! Cine își găsește locul de parcare ocupat şi vrea să îşi facă singur dreptate riscă necazuri mari. Deci gândiţi-vă de două ori înainte să lăsaţi bilete ameninţătoare, să ridicaţi ştergătoare, să rabataţi oglinzi sau să zgâriaţi maşina care vă ocupă locul. Nu vă gândiţi nici să o blocaţi, pentru că în acest caz sunteţi la fel de vinovaţi ca cel care v-a supărat.

Termini munca, te întorci acasă după o zi istovitoare, iar când să parchezi, constaţi că locul tău este ocupat de o altă maşină. Nu știi a cui este și nici nu mai ai chef să faci anchetă. Este un scenariu cu care aproape orice bucureștean s-a confruntat, măcar o dată. Diferența dintre o situație relativ ușor de rezolvat și o problemă care ne poate urmări multă vreme stă în felul în care alegem să reacționăm.

"De obicei se lasă numărul de telefon în geam, se sună și ne înțelegem...", a spus un şofer.

"Dacă are număr de telefon, sunăm să vină să își mute mașina. Trebuie să ai de la primărie că ai locul de parcare plătit. Vine, o verifică și probabil că îi dă amendă celui ce ne-a ocupat locul", a explicat alt conducător auto.

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Ce trebuie să faci dacă îţi găseşti locul de parcare ocupat

În Sectorul 4, de exemplu, există o procedură clară pe care polițiștii locali o urmează atunci când sunt chemați să intervină în astfel de situații.

"Această procedură diferă de la sector la sector. Se apelează Serviciul Poliției Locale. Primul care ajunge este echipajul de la blocări, se blochează roata și aveți un termen de 24 de ore pentru a debloca vehiculul. Dacă expiră acel termen, atunci vin colegii de la ridicări", a declarat un poliţist local.

Gesturile care îţi pot aduce probleme cu legea

Şi aceasta ar trebui să fie metoda aleasă de toată lumea. Doar că, de multe ori, nervii acumulați în trafic sau oboseala îi fac pe unii nerăbdători să se răzbune sau să-și facă singuri dreptate. O zgârietură cu cheia pe tabla mașinii, oglinzile rabatate sau obiectele lăsate ori lipite pe capotă sau pe parbriz, ne pot aduce probleme cu legea.

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De la o ceartă pentru parcare la dosar penal

"De regulă, când te ocupă locul de parcare a unui cetățean, reacția aceasta ar trebui să fie calmă și legală, nu una impulsivă. Nu se blochează mașina, nu se atinge vehiculul, nu rup ștergătorul, nu se recurge la gesturi de nervi, nu la bilețele de amenințare. Astfel de reacții pot interveni și pot deveni infracțiuni, simple de la o amenințare, la o distrugere și apoi pot conduce inclusiv la demararea unui proces penal", a subliniat Daniel Manolache, avocat.

Blocarea mașinii celuilalt se numeşte că împiedicăm folosirea unui bun care nu ne aparține. Cam fix ce am păţit noi când locul de parcare ne-a fost ocupat abuziv. În celelalte cazuri, acuzaţia e de distrugere, faptă care, în anumite situații, se pedepsește inclusiv cu închisoarea, de la 3 luni la 2 ani. În plus, cel vinovat poate fi obligat să achite și paguba produsă.