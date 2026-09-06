Ce se întâmplă când un călător întrece orice limită la bordul unui avion? Ajunge legat de scaun! I s-a întâmplat unui bărbat de 67 de ani care a zburat cu American Airlines.

Aeronava care decolase din Dallas a fost redirecţionată de urgenţă către aeroportul din Baltimore după ce un individul a pornit un scandal monstru. A agresat un alt călător şi a insultat echipajul.

Situaţia a degenerat atât de tare, încât pasagerii au intervenit şi l-au imobilizat pe scaun cu bandă adezivă. Avionul a aterizat în siguranţă, iar poliţia a urcat la bord şi l-a arestat pe bărbat. Martorii au declarat că individul părea să fie sub influenţa alcoolului.