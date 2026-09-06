Video Bărbat de 67 de ani, legat de scaun cu bandă adezivă după un scandal în avion
Ce se întâmplă când un călător întrece orice limită la bordul unui avion? Ajunge legat de scaun! I s-a întâmplat unui bărbat de 67 de ani care a zburat cu American Airlines.
Aeronava care decolase din Dallas a fost redirecţionată de urgenţă către aeroportul din Baltimore după ce un individul a pornit un scandal monstru. A agresat un alt călător şi a insultat echipajul.
Situaţia a degenerat atât de tare, încât pasagerii au intervenit şi l-au imobilizat pe scaun cu bandă adezivă. Avionul a aterizat în siguranţă, iar poliţia a urcat la bord şi l-a arestat pe bărbat. Martorii au declarat că individul părea să fie sub influenţa alcoolului.
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