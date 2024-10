Pe rafturile magazinelor din România troneaza cartone de ouă din ucraina.

"Bat foarte mult ouăle din România. Cred că e şi 1 leu 50 un ou. Sunt foarte curios cum au încă ouă acolo, cu atâta război şi atâtea bombe. N-aş avea încredere. Mai degrabă cele româneşti sunt mai bune", spune un cumpărător.

"Nici nu vreau să mă gândesc cum sunt făcute, dacă sunt la un preţ atât de mic", spune un alt cumpărător.

Ouale din ucraina pot fi importate doar cu licenta speciala

Săptămâna trecută, guvernul a decis schimbarea legii. Practic ouale din ucraina pot fi importate doar cu licenta speciala.

"Nu pot importa din Ucraina decât procesatorii români. În cazul în care, din stocurile pe care noi le avem raportate şi avem grad de autosuficienţă vom îndrepta procesatorii către aceşti fermieri. Dacă am stoc şi carne de pui, nu voi da niciodată licenţă în România", spune FLorin Barbu, Ministrul Agriculturii.

"În perioada când importurile din Ucraina au crescut, a fost o reducere de 5% la poarta fermei a preţurilor din producţia internă. Au fost vânzări mai lente. Urma ca, în perioada următoare, să se blocheze vânzările pentru că importurile creşteau, de la zi la zi", Ilie Van, Președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări.

Ministerul agriculturii spune că va mai dura până când ouăle ucrainene vor dispărea de la raft pentru că mai sunt încă stocuri.

În prima jumătate a acestui an, am importat din Ucraina 534 de tone de ouă, cu aproximativ 50% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Am adus din statul vecin ouă ieftine, din categoria 3, adică ouă care provin de la găini crescute în baterii.

Şi importurile de carne de pui din Ucraina au fost restricţionate.

