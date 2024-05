Vezi și

În toată ţara, astăzi se pregătesc bucatele pentru masa de Paşte. Se spune că ouăle vopsite în Joia Mare nu se strică niciodată. "Oul într-o singură culoare era apanajul casei. Este o strânsă legătură cu sângele Mânturitorului care pătimeşte şi apoi va învia în a treia zi", explică Ovidiu Focșa, muzeograf.

Ouă roşii de Paşte, vopsite natural

Ouăle pot fi colorate şi natural. Gospodinele folosesc sfeclă pentru roşu, ceapă pentru galben şi spanac pentru verde. "Noi astăzi am făcut din sfeclă. Vom turna oţetul, vom alege ouăle să fie curăţate, se degresează, se bagă la fiert, după care le adăugăm în zeama propriu zisă. Au acum aproximativ 10 minute, ele cam aşa vor rămâne", spune Florin Vechiu, chef bucătar.

"Colorate cu pigmenţi naturali sau cu cei din comerţ, ouăle capătă un aspect deosebit, mai lucios şi mai frumos dacă adăugăm un strop de ulei, un truc pe care îl învăţăm cu toţi de mici de la bunici. În zilele noastre însă, pachetele din comerţ vin şi cu accesorii suplimentare, abţibilduri ce pot fi aplicate cu uşurinţă pe ouăle abia vopsite", arată Clara Mihociu, reporter Observator.

Ouă încondeiate cu pastă de sare

Şi într-un sat din Gorj, copiii au învățat o metodă inedită să încondeieze ouăle: cu pastă de sare. Petrec timpul într-un mod plăcut, socializează și fac... salinoterapie.

"Este foarte simplu. Avem o pastă autoadezivă, adezivă, da, un adeziv. Propriu-zis e o joacă de copii. Am pus pastă, ia uitaţi. Am luat sare, am pudrat. Am scuturat sarea şi ea a rămas prinsă", arată un meşter popular.

Tradiţii populare în Joia Mare

La 20 de kilometri de Galaţi, oamenii din satul Odaia Manolachi îşi încep ziua cu trei focuri pe care le aprind în grădină pentru a avea un pământ fertil tot anul şi pentru a alunga spiritele rele.

După slujbă, gospodinele vopsesc ouă împreună: "Am pregătit o vopsea din frunze de nuc. Am fiert frunze de acestea într-un vas mai mare. Ne declarăm mulţumite şi chiar mulţumiţi".

Tot în Joia Mare se frământă cozonacii, se coace pasca, dar şi restul bucatelor alese. Totul pentru ca în noaptea de Înviere masa festivă să fie plină de bunătăţi.

