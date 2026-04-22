Caz cel puţin absurd în Sectorul 4 din Capitală. Mai mulți locuitori riscă să rămână fără proprietăţi. Primăria Capitalei le cere să demoleze clădiri, garaje și garduri, pentru că o conductă de agent termic, care trebuie înlocuită, trece fix pe sub casele lor. Oamenii au mers în instanță, dar au pierdut procesul. Acum încearcă să întoarcă situația și au depus plângeri la DNA, acuzând un posibil abuz.

Mihai locuiește aici din 1995 și spune că ani la rând a trăit liniștit fără să știe că o conductă de agent termic îi traversează, pe dedesubt, proprietatea. Acum câteva luni a primit însă o notificare: o parte din imobil ar trebui pusă la pământ pentru lucrările la țevi. "Am solicitat apoi la o distanţă de câteva luni am fost acţionaţi in judecată pentru a permite forţat obligaţi fiind accesul pe proprietăţi ca să fim demolaţi şi apoi să intervină asupra acestor conducte, să le înlocuiască. Ultima informare a fost ca ei au un titlu executoriu şi că pot interveni oricând", a declarat Mihai Bărbulescu, proprietarul unui imobil.

În aşteptarea demolării, mai multe magazine din zonă s-au închis

Nu e un caz izolat. Mai mulți proprietari sunt în aceeași situație, cu casele pe linia fierbinte a termoficării. Conducta care trebuie înlocuită are aproximativ doi kilometri și trece pe sub 27 de proprietăţi. Prin curți, garaje și chiar pe sub clădiri. Tevile de termoficare trec chiar prin această curte pe o lăţime de mai bine de 4 metri. Orice lucrare aici ar presupune demolarea acestui garaj si săpături pana la limita subsolului acestei clădiri. Un şantier care ar putea pune oricând in pericol stabilitatea acestui bloc cu 3 etaje. Vecinul lui are aceeaşi problemă.

"Au zis că ei raşchetează 3 metri din faţada clădirii. Păi asta nu e brânză sau caş să-l tăiem cu felia, aşa. Dacă eu am acte pentru clădire. Primăria mi-a dat autorizaţia si toate astea. Acum mă trezesc că vine să-mi raşcheteze clădirea", a declarat Ionel Orzoi, proprietarul unui imobil. Peste toate, o altă surpriză: municipalitatea le-a transmis că, în documente, curțile lor ar figura ca spații publice. "Ce m-a frapat pe mine cel mai mult este atunci când am aflat că nu suntem proprietari, că e domeniul public sau ceva de genul. Am acte din 95 vanzare cumpărare de la taicămiu. Cum să nu fiu proprietar?!", a declarat Mihnea Ţeşileanu, proprietarul unui imobil.

În aşteptarea demolării, mai multe magazine din zonă s-au închis. Primăria Capitalei i-a dat în judecată pe proprietari și a câștigat procesul. Instanța a decis că țevile nu pot fi mutate, invocând motive de siguranță. Într-un document prezentat în instanţă, traseul conductelor nu poate fi schimbat din cauza staţie de metrou Constantin Brâncoveanu. Locuitorii spun însă că documentul a fost prezentat trunchiat. "PMB a susţinut în instanţă că metrorex nu ar fi dat avizul de deviere. În fapt, în urma demersurilor întreprinse la metrorex am obţinut răspunsul oficial prin care metrorex le-a dat avizul de deviere. Punctual, doar în dreptul staţiei de metrou să nu fie deviat acest traseu", a declarat Mihai Bărbulescu, proprietarul unui imobil.

În exclusivitate pentru Observator, Primăria Capitalei a transmis că proprietarii nu vor fi demolaţi pana la urmă. Inginerii au găsit o soluţie tehnică iar ţevile vor fi relocate.

