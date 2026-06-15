Bolojan aşteaptă ca Veştea să-şi depună mandatul marţi dimineaţa. Reacţia premierului desemnat

Adrian Veştea, unul dintre liderii PNL, a fost desemnat pe preşedintele Nicuşor Dan să formeze guvernul după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Decizia a provocat o adevărată "furtună" în PNL care s-a scindat acum în tabere "pro" şi "contra" Veştea.

Potrivit surselor Observator, Ilie Bolojan, preşedintele PNL, se aşteaptă ca Adrian Veştea să-şi depună şi el mandatul până marţi dimineaţa, ora 10:00. "Nu-mi depun mandatul. Voi candida pentru poziţia de premier al României şi voi face un guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetăţean responsabil din țara asta trebuie să-şi-l asume. Eu mi-l asum", a spus Veștea după ședinţa PNL din această seară.

Invitat în platoul Observator, Adrian Veştea a declarat că este convins că Guvernul pe care îl va forma va trece de votul Parlamentului. "Îmi doresc ca acest guvern să fie format din toate partidele pro-europene. În felul acesta având o majoritate largă, România poate merge înainte şi va avea stabilitate. Cred că nu ar trebui să excludem pe absolut nimeni. Am convingerea că acest guvern va trece", a declarat Adrian Veştea pentru Observator.