Uneori, planurile care par cele mai bune cad pradă celor mai neașteptate forţe. Cinci tineri din Constanța au crezut că pot da o spargere fără să fie prinși până când pisicile de la parter au intrat în scenă ca niște adevărate agente. Vigilente şi extrem de serioase, felinele s-au apucat să facă gălăgie, trezind vecinii. Făptașii s-au evaporat imediat, lăsând în urmă doar suspinele locatarilor. Oamenii stau acum cu frică, mai ales că acelaşi apartament a mai fost spart şi în trecut.

Cei cinci indivizi au ajuns la blocul din cartierul Tomis Nord cu un plan bine pus la punct. Unul dintre ei urma să urce până la apartamentul de la etajul 1, iar ceilalţi aveau sarcina să stea de șase și să dea alarma în caz că apare cineva. Dar n-au luat în calcul echipa de elită locală: motanul Tommy și pisicile de la parter, adevărate agenți cu mustăți.

"Acolo era poarta deschisă, lacătul tăiat. Şi dincoace era lacătul tăiat şi eu când i-am văzut, ei au fugit. Era unul aici pe gratii, restul doi erau in curte, unul acolo şi încă doi pe partea cealaltă. Dar erau copii mici, până în 18 ani erau", spune femeia cu pisici.

Blănoşii eroi ai cartierului au simțit imediat mișcarea suspectă și au început să facă gălăgie.

Mai tari ca orice sistem de supraveghere

"Când am venit, pisica mea stătea aici pe geam. Şi a inceput dintr-o dată să ţipe şi mai aveam trei pisici aici pe geam, că le dau de mâncare. Şi au început să ţipe, să ţipe, ţipau tare. Miau, miau, miau şi au început să fugă", mai spune proprietara pisicilor.

"Cică n-au reuşit, că au fugit. Bine că eu stau la etajul 2, nu are pe unde să urce la mine", spune un vecin.

Specialiștii spun că nu e magie: animalele au simțuri mai fine decât orice sistem de supraveghere. "Câini sunt cei care se bucură să ne alerteze, se bucură să ne anunţe de prezenţa unui intrus. Fac asta instinctiv, natural. Însă şi pisicile dacă au un element de noutate în viaţa lor, mai ales pe timpul nopţii când trebuie să fie linişte, fireşte că pot reacţiona şi ele zgomotos şi iată, să îşi facă datoria de paznic", a declarat Adrian Bîlbă - medic veterinar.

Nu e prima dată când tâlharii îşi fac de cap în cartier. "Chiar anul trecut, tot aşa, lumea s-a lamentat. Cineva spunea că l-a văzut cocoţat aşa, dar era în casă. Şi a sărit, a căzut, nu ştiu ce a făcut. Şi dacă îi prinde nu le face nimeni nimic", a declarat Ion Nicolae - preşedintele de bloc.

Până acum, poliţiştii nu au primit nicio plângere pentru tentativa de jaf dejucată de pisici.

