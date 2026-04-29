O investiție de milioane de lei s-a transformat într-un coșmar pentru agricultorii dintr-o comună din judeţul Arad. Vorbim despre podul peste Criş, pe care fermierii nu îl pot traversa cu utilajele agricole. Deși a fost reabilitat pentru a moderniza infrastructura, este prea îngust pentru tractoarele și combinele moderne.

Aşa sunt nevoiţi să circule fermierii din localitatea arădeană Şicula pentru a ajunge să îşi lucreze pământul. Podul peste Criş, recent reabilitat, este prea îngust pentru utilajele agricole, iar parapetele mult prea înalte. Cu nervii întinşi la maximum, pentru a nu ocoli zeci de kilometri, oamenii aleg varianta de a îşi asuma toate riscurile şi trec prin râu.

"Am venit şi am întors înapoi. Alţii trec prin Criş dar au rămas împotmoliţi aici în apă. El măsoară un metru şi ar trebui să măsoare în jur 40 de centimetri ca să putem trece cu utilajele peste el. Am venit până aici şi am întors înapoi cu utilajele şi am trecut prin apă. Am încercat să ajut pe cineva să iasă din Criş pentru că a rămas împotmolit şi în momentul în care am încercat să-l scot pe dânsul, am rămas şi eu împotmolit cu tractorul", spun fermierii.

Nici măcar pietonii nu se pot folosi de noua investiţie din localitatea lor. "Nu poţi cu bicicleta să mergi pe el că e mic. Aşa se circulă la noi".

Autorităţile locale speră că problema va fi remediată. "Am solicitat găsirea unei soluţii în limitele legii pentru ca agricultorii să poată să îşi lucreze terenurile dincolo de pod. Chiar zilele acestea va veni cel responsabil de drumuri aici", spune primarul din Şicula, Nuţu Valea.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad, însă, spun că podul respectă întocmai standardele. Şi vin cu sfaturi pentru fermierii care rămân blocaţi în râu.

"Pentru traversarea râului sunt două variante, fie se organizează transporturi speciale asta înseamnă că ar trebui să plătească pentru a traversa respectivul pod cu utilajele lor agabaritice pe niste trailere fie să înconjoare câţiva zeci de kilometri", a declarat Andrei Ando, director comunicare CJA.

Reabilitarea podului a costat peste 4 milioane de lei şi a fost inaugurat anul trecut, înainte de Crăciun.

Daciana Cordoş

