Doliu în familia lui Nicolae Guţă. A murit fratele acestuia, Orian

Este doliu în familia lui Nicolae Guţă. Fratele acestuia, Orian, a murit. Anunţul a fost făcut pe Facebook de nepoata acestuia.

"Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică", se arată în anunţul postat.

