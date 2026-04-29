La Soveja, oamenii se întorc printre ruine și caută, cu mâinile goale, în cenușă și tăciuni, amintiri pe care le-au trăit înainte ca focul să distrugă totul. Curând buldozerele vor intra în curți pentru a curăța complet zona, iar între timp, autoritățile au ajuns în teren pentru a evalua pagubele. Caută soluții de sprijin și reconstrucție pentru familiile rămase fără locuințe, însă deocamdată, nimeni nu poate spune exact cât va dura până când oamenii vor avea o casă nouă.

La Soveja, focul a șters în câteva ore vieți de muncă, amintiri și gospodării ridicate cu trudă. Marianei nu îi pare aievea cum din casa copilăriei a rămas doar scrum.

În locul în care a crescut, mai recunoaște doar frânturi. Fostele camere s-au făcut una cu pământul în incendiul care a ars rând pe rând 29 de case.

"Tatăl meu a lucrat cu doi cai, ca să facă ce era aici. Mâncat, nemâncat, ud, ca să facă, să ne crească", a spus Mariana Moş.

Articolul continuă după reclamă

În timp ce oamenii își numără pierderile, autoritățile caută soluții. O echipă a Guvernului a mers în teren să vadă cu ochii ei cum flăcările au pârjolit totul. Nu se ştie însă cât de repede vor putea avea sătenii un acoperiş nou deasupra capului.

Darian Cotescu - direcţia de analiză şi control a Ministerului Dezvoltării: Ăsta e scopul vizitei, să vedem ce s-a întâmplat şi cam care ar fi o evaluare generală şi în ce fel putem să le construim - dacă alocăm fonduri direct, prin ANL, prin ce om mai avea. Noi nu le dăm despăgubiri, vrem să reconstruim.

Reporter: În cât timp estimaţi că se va face lucrul ăsta?

Darian Cotescu - direcţia de analiză şi control a Ministerului Dezvoltării: Depinde de foarte multe lucruri şi acum nici perioada nu e grozavă.

În fața tragediei, solidaritatea oamenilor nu a întârziat. Ajutoare pentru familiile rămase fără nimic au fost trimise din mai multe zone ale țării.

Voluntar: Pâine, apă, conserve, nişte haine pentru copii.

Reporter: Şi aici ce aţi simţit?

Voluntar: S-a făcut pielea de găină.

"Noi încercăm în primă fază să acordăm un ajutor rezidenţilor. 12 familii care sunt afectate direct, pentru că ei la momentul ăsta nu au unde să locuiască, după în etapa următoare o să luăm în considerare cum putem să suţinem şi pe cei care aveau casă de vacanţă, casa părinţilor care nu era locuită", a declarat Ionuţ Filimon, primarul din Soveja.

După o primă evaluare peste două mii de metri pătraţi locuibili s-au făcut scrum în incendiul de duminică.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Mai reuşiţi să economisiţi din salariu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰