Dacă gâştele au salvat Capitoliul, pisicile au oprit un jaf, în Constanţa. Şi nu e legendă. Cinci tineri au vrut să fure dintr-un apartament de la etajul 1 din cartierul Tomis Nord, însă planul lor a fost dat peste cap de feline. În timp ce hoţii încercau să intre în casă, animalele au mieunat atât de tare încât au alertat-o pe vecina de la parter, care le şi hrănea.

Bărbatul care locuia la etajul 1, unde unul dintre hoţi încerca să ajungă, povestește că era acasă și se uita la televizor, când la un moment dat a auzit pisicile pe care vecina de la parter le hrănea că se agită, că au început să alerge și să miaune. A fost momentul când și-a dat seama că ceva se întâmplă. Femeia de la parter a fost cea care a ieșit pe geam, a făcut zgomot și atunci a fost clipa în care hoțul s-a speriat și a fugit.

Pisicile au împiedicat jaful

Nu ar fi fost singur, spun martorii, ci însoțit de alți patru indivizi care supravegheau zona. La parter sunt gratii, deci hoții nu pot intra, așadar au încercat să escaladeze până la etajul 1. Nu este pentru prima dată când se întâmplă astfel de situații, spuneau oamenii de aici, din zonă.

Tineri care încearcă să facă bani din lucruri pe care le fură din apartament. Sunt situații de genul acesta care s-au mai întâmplat în acest cartier din Constanța, însă a fost pentru prima dată când această situație a fost salvată chiar de pisici.

Andreea Filip

