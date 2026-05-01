A fost noapte albă pentru autorităţile din Râșnov, unde doi frați de 8 și 10 ani păreau de negăsit. Copiii au plecat de la școală ieri și nu au mai ajuns acasă, iar polițiștii au început imediat căutările. În urmă cu puţin timp, băieţii au fost găsiţi.

Cei doi copii au fost găsiți într-o casă în curs de amenajare din Râșnov, sunt teferi, și-au petrecut acolo noaptea, au găsit niște pături și s-au culcat într-o ladă de pat.

Nu au probleme de sănătate. Polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat cu ei între momentul dispariției și momentul când au fost găsiți.

Peste 100 de polițiști, jandarmi, voluntari, salvamontiști au fost încă de ieri seara în căutarea copiilor. Din fericire, ei sunt acum în siguranță.

