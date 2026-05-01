Video Maris şi Mihai, cei doi frați dispăruţi din Râşnov, au fost găsiți. S-au adăpostit într-o casă în construcție

A fost noapte albă pentru autorităţile din Râșnov, unde doi frați de 8 și 10 ani păreau de negăsit. Copiii au plecat de la școală ieri și nu au mai ajuns acasă, iar polițiștii au început imediat căutările. În urmă cu puţin timp, băieţii au fost găsiţi. 

de Claudiu Loghin

la 01.05.2026 , 13:19
Galerie (13)

Cei doi copii au fost găsiți într-o casă în curs de amenajare din Râșnov, sunt teferi, și-au petrecut acolo noaptea, au găsit niște pături și s-au culcat într-o ladă de pat.

Nu au probleme de sănătate. Polițiștii încearcă să afle ce s-a întâmplat cu ei între momentul dispariției și  momentul când au fost găsiți.

Peste 100 de polițiști, jandarmi, voluntari, salvamontiști au fost încă de ieri seara în căutarea copiilor. Din fericire, ei sunt acum în siguranță. 

Articolul continuă după reclamă

 

Claudiu Loghin
Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător?
Observator » Evenimente » Maris şi Mihai, cei doi frați dispăruţi din Râşnov, au fost găsiți. S-au adăpostit într-o casă în construcție
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.