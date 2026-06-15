Contraatacul lui Ilie Bolojan: Excluderea lui Veştea din partid şi atacarea numirii la CCR - Surse

Cutremur în PNL, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat premier duminică, printr-o mutare-fulger complet neaşteptată, pe Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al PNL, provocând un război deschis în rândul liberalilor. Liderul partidului, Ilie Bolojan, ar urma să propună în şedinţa de azi convocarea unui congres naţional şi suspendarea lui Veştea, iar mai apoi excluderea, potrivit unor surse politice.

Ilie Bolojan ar urma, potrivit unor surse politice, să încerce o excludere rapidă din partid a lui Adrian Veştea. În acest sens, ar urma să propună, în şedinţa Biroului Politic Naţional de azi, de la ora 17:00, convocarea unui congres naţional şi suspendarea lui Veştea, iar apoi excluderea sa din partid. Mai multe voci liberale au propus, de altfel, încă de ieri, excluderea lui Adrian Veştea din partid.

O altă cale de atac pregătită de aripa Bolojan este atacarea la Curtea Constituţională a României a modului în care Nicuşor Dan a decis desemnarea lui Veştea. Concret, PNL nu poate contesta direct la CCR desemnarea, dar o poate face Senatul, invocând un posibil conflict instituţional. Demersul ar putea să fie făcut prin preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, potrivit surselor Observator.

De altfel, în spaţiul public a fost comentată pe larg în ultimele ore problema desemnării lui Adrian Veştea: dacă este sau nu constituţională. A doua nominalizare a fost făcută fără ca partidele să mai fie chemate la alte discuţii. Specialiştii în drept constituţional spun că nominalizarea preşedintelui ar putea fi atacată la CCR.

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Cert este că războiul se mută acum la vârful PNL şi totul va depinde de cât de puternică este facţiunea lui Hubert Thuma, care urmăreşte refacerea Coaliţiei cu PSD fără Ilie Bolojan. Potrivit unor surse din aripa anti-Bolojan, în jur de 20-25 de parlamentari liberali, care ar veni din 18 filiale, ar vota Guvernul Veştea.

Amintim că liberalii au convocat Biroul Politic Naţional azi, de la ora 17:00, o şedinţă crucială în care îşi vor decide viitorul. Au de ales între a-l susţine pe Ilie Bolojan sau a face jocul preşedintelui Nicuşor Dan şi a reface coaliţia cu PSD, ceea ce ar însemna, de fapt, "decapitarea" lui Ilie Bolojan de la şefia partidului. Tot azi, dar de la ora 15:00, a fost convocat şi Consiliul Politic Naţional al PSD, în format online, pentru "o informare" în cadrul partidului.

Conducerea USR a respins ieri scenariul susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea, pe motiv că acesta a fost propus de Nicuşor Dan fără consultarea conducerii PNL. În timp ce cei din UDMR, spun surse politice, au transmis că nu ar dori să participe la "ruperea" PNL, dar dacă liberalii vor vota să susţină un guvern condus de Vestea, atunci şi ei ar urma să li se alăture.