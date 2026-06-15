Simona Halep, mesaj după retragerea din tenis: "Simt că vreau pur si simplu să respir. Să trăiesc"

Simona Halep a menţionat, luni, la două zile după evenimentul de retragere din tenis, de la Cluj, că pentru ea începe o nouă etapă şi simte că a venit timpul să se apropie mai mult de ea însăşi.

Mesajul fostului lider mondial:

“Dragii mei,

Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense şi emoţionante momente din viata mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decät o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viaţa mea de până acum. Un drum inceput cu un vis şi continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranţă şi iubire pentru acest sport.

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Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternicä. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri şi cele mai grele lecţii, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am träit pe teren şi dincolo de el, sunt profund recunoscătoare.

În spatele trofeelor, rezultatelor şi momentelor pe care le-am împărţit cu voi, a existat mereu şi omul Simona. Un om care a simţit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut şi s-a ridicat de multe ori.

Astăzi, poate pentru prima datä, simt că vreau pur si simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiţie, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viaţa mea a fost privită, analizată şi comentată din multe unghiuri.

Ştiu că asta a făcut parte din drumul meu şi am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt şi nevoia firească de a păşi spre ceea ce urmează cu mai multă linişte, cu mai multă intimitate şi cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.

Nu pentru cä vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeaşi: cu valorile, disciplina şi responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit şi pe care le voi purta cu mine toată viaţa.

De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniştită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanţă. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele şi de libertatea de a-mi trăi viaţa în felul meu.

Privesc înainte cu recunoştinţă pentru tot ce a fost şi cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viaţa îmi va aduce, cu siguranţă, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi fost alături, pentru că aţi crezut în mine şi pentru că aţi făcut parte din această călătorie. Unele poveşti se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna.

Cu drag, Simona”

Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, a devenit legendă, sâmbătă, când s-a retras oficial din tenis cu un eveniment spectaculos la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival.