Stenograme din ședința PNL. Muraru: "Veștea ne-a jignit. PNL a fost umilit ca niciun alt partid"

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni într-o ședință tensionată, convocată după desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit stenogramelor, liderul PNL Ilie Bolojan a susținut necesitatea reconfirmării deciziilor anterioare ale partidului privind relația cu PSD, avertizând că orice abatere ar însemna schimbarea poziției politice asumate anterior. În acelaşi timp, Adrian Veștea a prezentat propria versiune asupra modului în care a fost făcută desemnarea sa.

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"Prin urmare, pentru a ști cum discutăm susținerea sau nu de către PNL a unui anumit mandat, vă supun din nou votului reconfirmarea deciziilor anterioare, astfel încât să nu ne ducem într-o nouă coaliție cu PSD. În funcție de acest vot, vom continua discuțiile", a transmis Bolojan, potrivit surselor din ședință.

El a afirmat că situația actuală este una fără precedent recent în partid și a enumerat trei problematici majore, printre care desemnarea lui Adrian Veștea fără consultări prealabile în conducerea PNL.

"Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei problematici. Avem anunțul de duminică dimineață al președintelui României prin care Adrian Veștea este propus în calitate de premier în așa fel încât să formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială", a spus Bolojan.

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Liderul PNL a criticat și scenariul unei posibile refaceri a coaliției cu PSD, pe care l-a descris drept incompatibil cu deciziile deja luate în partid.

"Avem din declarațiile de până acum o propunere de a relua coaliția în care am funcționat până în urmă cu o lună de zile. (...) Am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fuga de responsabilitate, minciuni și care au culminat cu dărâmarea Guvernului. Am avut trei rezoluții prin care am spus că nu mai facem o coaliție cu ei. Aceste decizii s-au luat și înainte de moțiune, dar și după", a afirmat acesta.

Bolojan a avertizat că orice negociere care ar implica PSD ar necesita anularea deciziilor politice anterioare ale PNL.

"Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de orice fel de Guvern condus de Adrian Veștea înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare. Încălcarea acelei decizii ne duce într-o zonă în care repetăm greșeli din trecut", a mai spus liderul liberal.

Vot în BPN: reconfirmarea deciziilor anterioare

În urma votului, membrii Biroului Politic Național au decis reconfirmarea poziției PNL.

Rezultatul votului:

39 voturi pentru

10 voturi împotrivă

5 abțineri

Astfel, decizia de a nu intra într-o coaliție cu PSD a fost reconfirmată.

Adrian Veștea: explicații despre desemnare și discuțiile preliminare

În cadrul ședinței, Adrian Veștea a prezentat propria versiune asupra modului în care a fost făcută desemnarea sa.

"Nu am încercat să vă sun pe niciunul pentru a crea o altă abordare și a vă convinge să faceți într-un anumit fel. Vă prezint o succesiune de evenimente. Am avut o discuție informală miercuri, nu există o certitudine, nu am dat niciun răspuns. A zis domnul președinte să fie confidențială discuția", a spus Veștea.

Acesta a detaliat că a fost implicat în mai multe activități instituționale și deplasări în zilele următoare și că a fost chemat ulterior la București.

"A doua zi am avut închiderea raportului Curții de Conturi, am fost rugat să fiu prezent, vineri am plecat din țară. În cursul zilei de vineri m-au rugat să vin în țară. Nu am avut presimțirea că voi fi chemat la București", a afirmat acesta.

Veștea a susținut că a fost evaluat ca o variantă de echilibru politic și administrativ.

"A ajuns la concluzia că nu sunt o persoană conflictuală, că am fost un om echilibrat. Am fost președinte de filială Brașov, am câștigat detașat alegerile", a adăugat el.

Acesta a mai afirmat că desemnarea sa a fost gândită în contextul stabilității guvernamentale.

"Cred că stilul meu managerial ar putea duce la o soluție. Cred că este obligatoriu ca aceste programe de investiții să continue. Atât timp cât ai prim-ministru, cred că se poate face o conviețuire frumoasă cu celelalte partide", a spus Veștea.

"Am fost șocat când am auzit. Domnul Veștea ne-a jignit pe fiecare dintre noi. PNL a fost umilit ca niciun alt partid. Nu este un membru parecarec este un om care a primit onoarea de a fi în conducerea pnl. Președintele a atentat împotriva pnl. Acest guvern nu este voință și expresia pnl. Pnl nu poate accepta așa ceva, Ceea ce a făcut domnul Veștea este fără precedent în PNL. Mai era un coleg de a cărui rușine îmi e rușine, ca putem intra de la anul în opoziție, ca și cum opoziția ar fi un concediu. Domnul Predoiu. Să vă fie rușine pentru tot ce ați primit de la pnl și pentru ce ați făcut împotriva PNL", a declarat Alexandru Muraru, vicepreşedinte PNL.