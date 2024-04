Vezi și

Printre mulţimea de oameni care îşi caută un job nou am găsit-o şi pe Mihaela. Tânăra are 21 de ani şi studiază resurse umane, iar din primul an de facultate munceşte pentru a se întreţine. Acum, însă, tânăra vrea o schimbare.

Mihaela îşi caută un job în HR

Mihaela Bucur, studentă: Aş dori să-mi schimb jobul. Nu este neapărat ceea ce caut.

Reporter Observator: Ce anume cauţi?

Mihaela Bucur, studentă: Ceva care să mă ajute în domeniul pe care îl studiez, în domeniul HR, ca post de recrutare de persoane.

Mihaela Bucur, studentă: Să fie un pachet salarial bun, undeva la 3.000 de lei net, la care să se adauge diferite sporuri de noapte dacă există în companie.

Nu a durat mult, iar după câteva minute a şi găsit un job care să-i facă cu ochiul. Iar salariul şi programul de lucru au convins-o să accepte proaspăta ofertă.

Angajator: Chiar avem un post de referent resurse umane. Noi suntem interesaţi de studenţi, de persoane pregătite în resurse umane.

Delia Cotuna- angajator: Angajaţii noştri cer flexibilitatea programului de lucru, ceea ce putem oferi în aproape toate cazurile.

Mihaela Bucur, studentă: Nu mă aşteptam să găsesc atât de rapid. Se pare că aceste târguri de muncă sunt chiar eficiente.

Care sunt factorii unui "job perfect"

La târgul de joburi l-am întâlnit şi pe acest tânăr. A studiat facultatea de management, iar acum momentul schimbării a venit şi pentru el.

Reporter Observator: Ce loc de muncă cauţi?

Tânăr: În domeniul managementului de producţie, procesare. Am venit să văd oferta să văd oferta de piaţă, iar dacă găsesc ceva bun, s-ar putea să fac o schimbare.

Angajator: În primă fază vom lucra în două schimburi. Pentru zona de birouri este un singur schimb, de la ora 8 la ora 16.30. Iar cele două schimburi de la ora 6, la 14.00 şi de la ora 14.00, la 22.00.

Salariu atractiv, program de lucru flexibil, calitatea interacţiunii umane şi o echipă dinamică, aceștia sunt factorii care dau formula câștigătoare atunci când vine vorba de jobul perfect.

Nicoleta Sotoc: Cred că este normal să aibă pretenţii. Oamenii se uită la program de lucru, la condiţiile de muncă, întreabă despre nivelul salarial.

Datele Eurostat arată că doar 2% dintre tinerii de la noi cu vârsta până la 29 de ani lucrează pe perioada facultăţii.

