Vezi și

Adrian este în anul 3 la Facultatea de Automatică şi îşi doreşte să lucreze cu Inteligenţa artificială.

Adrian, candidat: Chiar asta cred că m-ar interesa ceva mai mult şi am încercat să aplic cam pe unde am găsit. Este destul de complex, chiar ai nevoie de mai multă pregătire înainte să prinzi in intership sau chiar job.

Tinerii preferă joburile remote

Andra vrea să lucreze mai mult de acasă, dar caută un job bine plătit.

Andra, candidată: Mod de lucru hibrid. În general de acasă aş prefera. Acum aş vrea ceva la 4-5.000 de lei şi pe viitor mult mai mult, dublu cel puţin.

Salariile ajung şi la 8.000 de euro

Salariile pentru specialiştii în inteligenţa artificială pornesc de la o mie de euro şi pot ajunge chiar şi la 7.000-8.000 de euro.

Dragoş Niţă, reprezentat firmă de IT: Suntem cu focus pe partea de automobile. Încercăm să ducem tehnologia, AI-ul, în zona asta de conducere automată. În terorie, convertim maşinile care sunt în momentul de faţă pe piaţă din zona de termic, către zona de electric-hidrogen, până în zona de conducere automată.

Nu doar firmele private sunt în căutarea noilor angajaţi, ci şi companiile de stat.

Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS: Angajăm programatori, specialişti în operaţional, oameni care au experienţă în zona securităţii cibernetice, ingineri hardware-software. Trebuie să parcurgă un proces de selecţie care presupune probe psihologice, medicale şi sportive, dar şi o testare profesională, atât practic, cât şi teoretic.

Ce alte beneficii aşteaptă candidaţii

Pe langă un salariu motivant, tinerii îşi doresc şi alte beneficii: tichete de masă, prime de sărbători, abonamente la săli de fitness şi la spitale private.

Inginerii şi tehnicienii sunt greu de găsit pentru angajatori, deşi sunt foarte bine plătiţi, conform unui studiu. Aproximativ 40% dintre tinerii români pleacă peste hotare după terminarea studiilor, iar noi importăm forţă de muncă din Asia. România are un deficit de 25.000 de specialişti în IT.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi cumpărat vreodată produse la limita expirării, doar pentru că aveau preţul redus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰