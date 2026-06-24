Mii de pelerini la Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, la Suceava: "Când pleci de aici, pleci alt om"

Suceava a devenit, din nou, loc de pelerinaj pentru mii de credincioși veniți să se roage la moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul orașului. Sărbătoarea a început cu o slujbă oficiată la mănăstirea care îi poartă numele, urmată de procesiunea raclei cu sfintele moaște. Racla a fost așezată în baldachinul special amenajat pentru închinarea pelerinilor, iar acum credincioşii se pot ruga la moaşte.

Mii de credincioși au ajuns la Suceava pentru a se închina la moaștele Sfântului Ioan cel Nou, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei. Unii pelerini au venit de la sute de kilometri distanță și sunt pregătiți să petreacă ore în șir la rând.

Pelerină: "Vin aici că aşa mă atrage Sfântul Ioan de la Suceava. Unde voi dormi? Aici. Am bagajul. Ani de zile aici am dormit".

Vizibil emoționați, mulți dintre credincioși spun că simt de fiecare dată ajutorul Sfântului Ioan în momentele dificile ale vieții. Vin să se roage cu credință și mărturisesc că au găsit de-a lungul timpului putere, speranță și alinare în fața moaștelor sale.

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Pelerină: "Tot timpul, când am venit aici la Sfântul Ioan, a fost o atracţie, a fost aşa un ceva. Tu când pleci de aici, pleci alt om".

Pelerină: "Bucuria este extraordinar de mare. În fiecare an venim să ne închinăm. Simţim o putere de la el, el ne ocroteşte".

Astăzi, în ziua care marchează Aducerea Moaștelor Sfântului Ioan cel Nou în Cetatea Sucevei, sunt așteptați tot mai mulți pelerini. Aceștia vor participa la slujba religioasă oficiată de nouă ierarhi.

Alexandru Sava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: "Acest pelerinaj îndeamnă credincioșii și va continua să îi îndemne la o călătorie marcată de mărturisire. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, în timpul vieții, toate călătoriile pe care le-a făcut au fost marcate de o mărturisire continuă a credinței pe care o trăia".

Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou va rămâne spre închinare până în această seară.