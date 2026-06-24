Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Ce au avut de rezolvat elevii

UPDATE 09:00 A început proba la matematică.

Luni, 22 iunie, a avut loc proba la Limba română, unde elevii au avut de analizat două texte la prima vedere, iar la subiectul II li s-a cerut să redacteze rezumatul unuia dintre textele-suport. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine vineri proba la Limba şi literatura maternă.

Proba la Matematică de la Evaluarea Naţională începe la 09:00

Ministerul Educaţiei precizează că accesul elevilor în unităţile de învăţământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 - 8:30.

Aceştia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor şi a desenelor se poate folosi şi creion negru. Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate şi pagini suplimentare).

Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen).

"Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026", precizează oficialii ministerului.

Reguli în sala de examen

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi a telefoanelor mobile şi a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen nu pot fi introduse obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, elevii având obligaţia de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen. Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptaţi în examen. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Când se afişează notele la Evaluarea Naţională 2026

Rezultatele examenului de final de gimnaziu vor fi publicate după încheierea procesului de evaluare a lucrărilor, iar după afișarea notelor începe etapa contestațiilor și a rezultatelor finale. Notele obținute la Evaluarea Națională au un rol esențial în admiterea în învățământul liceal, media de admitere fiind calculată pe baza rezultatelor de la examen. Pentru mulți elevi, afișarea notelor este momentul care le confirmă opțiunile pentru liceul dorit.

După publicarea rezultatelor inițiale, elevii care consideră că nota primită nu reflectă rezultatul lucrării pot depune contestații. Lucrările contestate sunt reevaluate, iar nota finală poate fi modificată în urma acestei proceduri, conform regulilor stabilite pentru examen. După soluționarea contestațiilor, Ministerul Educației afișează rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026. Acestea sunt cele care vor fi luate în calcul pentru etapa de admitere la liceu.

Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele, afișate online și în școli/centre de examen, în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.

Potrivit Edupedu.ro, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că pentru examenul propriu-zis s-au înscris peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Raportat la cei 162.616 elevi aflați în evidențele școlare la începutul anului, rezultă că aproximativ 14.600 de elevi, adică aproape 9% din generație, nu se regăsesc printre candidații înscriși la Evaluarea Națională.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 - 16:30 (luni şi miercuri). Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Calendar Evaluare Națională 2026

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică - probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul admiterii la liceu 2026

Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională. Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați, potrivit Edupedu. A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.