Europa se topeşte sub un val de căldură fără precedent, iar canicula face victime de la o zi la alta. Doar în Franţa, zeci de oameni şi-au pierdut viaţa înecaţi, în încercarea disperată de a se răcori. Iar doi copii au murit după ce au rămas blocaţi în maşina familiei. Franţa a înregistrat ieri cea mai călduroasă zi de iunie din istorie. Cod roşu este şi în Spania, unde termometrele au urcat până la 44 de grade Celsius. La fel este şi în Italia, unde în cele mai mari oraşe turistice, oamenii au fost sfătuiţi să nu iasă din case.

Franţa fierbe sub cupola de foc. Aerul a devenit irespirabil, iar mulţi localnici încearcă să se răcorească în canalele care străbat marile oraşe. Aşa s-a ajuns la tragedii în serie.18 miniştri au fost convocaţi de urgenţă, pentru a pregăti un plan pe termen lung împotriva caniculei.

"Sunt multe subiecte de discutat, inclusiv înecurile, deoarece ultima cifră pe care am primit-o este de 40 de decese din 18 iunie, în mare parte tineri. Așadar, aș dori să revenim asupra acestui punct, deoarece ei sunt primele victime ale crizei pe care o trăim", spune Sébastien Lecornu, premierul Franţei.

Nu sunt singurele victime pe care canicula le face

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În departamentul Vaucluse, unde s-au înregistrat 40 de grade, doi copii au fost găsiţi fără suflare într-o maşină. Aceştia au murit sufocaţi, după ce au intrat fără ştirea mamei lor în autoturism şi au rămas blocaţi. Meteorologii francezi au anunţat că s-a înregistrat cea mai călduroasă zi din ultimii aproape 80 de ani.

"A fost foarte, foarte cald. Nu mă așteptam să fie atât de rău, mai ales în metrou și în alte locuri. Geamurile sunt atât de mici, iar eu încerc să beau cât mai multă apă posibil. Dar chiar și acum, când m-am dus la magazin, nu mai era apă în magazine. E foarte cald peste tot", spune un localnic.

54 de departamente au fost plasate sub cod roşu de caniculă. La nivel naţional, cursurile din peste 1350 de şcoli au fost suspendate, iar Turnul Eiffel din Paris va fi închis pentru a proteja turiştii.

"E cald, asta e. Pe terasă, sincer, la 40 de grade, e foarte cald"

"E cam cald. Dar, dacă găsești un bar cu aer condiționat, de ce mai ai nevoie?", spun turiştii.

Francezii se aşteaptă acum la nopţi tropicale, cu temperaturi de peste 30 de grade. O adevărată provocare, deoarece multe clădiri nu au sisteme de aer condiţionat.

Spania se pregăteşte şi ea pentru cea mai caldă zi de iunie din istorie. Andaluzia, Cantabria şi Ţara Bascilor vor fi sub alertă roşie, iar temperatura va urca până la 44 de grade Celsius.

"E foarte rău. Port haine lejere și beau apă, ca să mă hidratez, pentru că e insuportabil. Chiar și când nu suntem în soare, temperatura e ridicată. Trebuie să fim atenți la asta, pentru că îmbătrânim și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Asta e foarte important", spun localnicii.

"În timpul programului de lucru este foarte greu. Mă refer la învățământ, la școlile publice din Madrid care nu au aer condiționat. Temperatura poate ajunge până la 30 de grade", spun oamenii.

Autorităţile din Madrid au decis să deschidă un centru pentru persoanele fără adăpost, de unde pot lua o sticlă cu apă.

Şi în Germania, valul de căldură a crescut numărul persoanelor care s-au înecat. Doar în ultimele zile, şase oameni au murit, printre care se numără şi doi tineri de 20 şi 22 de ani. Germania va înregistra 40 de grade celsius până la finalul săptămânii.

Şi Italia este pârjolită de valul de caniculă. 15 oraşe din toată ţara, inclusiv Roma şi Milano, sunt sub alertă roşie de căldură. Autorităţile le-au recomandat turiştilor şi localnicilor să stea în case în timpul orelor de vârf.