Mai ceva ca la Medicină. Așa s-a dat anul acesta admiterea în clasa a cincea. Peste zece candidați pe un loc și emoții cât pentru un examen de maturitate. Doar că în bănci stăteau copii de 10 sau 11 ani. Au avut de trecut probe la engleză, română și matematică, gândite de profesori de liceu. E o opțiune, nu o obligație. Dar tot mai mulți părinți îşi mută copiii de la școlile de cartier, în speranța unei educații de elită și a unui mic avantaj, mai târziu, la intrarea la liceu. Atenţie însă, presiunea pusă pe umerii atât de mici poate deveni un pericol real.

Așa arată carnetul de note al unor copii care tocmai au trecut prin cel mai greu examen de până acum din viața lor. Elevi de nota 10, strânși în curțile celor mai căutate colegii din București. Sub aerul de campioni, mocnea emoția. La Colegiul Gheorghe Lazăr, 167 de candidați s-au înghesuit pe 28 de locuri.

"Sunt destule emoții. Eu cred că intru aici, dar dacă nu intru, o să merg la Moisil, unde am luat. La Vianu nu am luat, oricum nu am făcut pregătire pentru Vianu, am făcut pentru aici, pentru Lazăr. Este un nivel de dificultate mai ridicat, nu sunt cele mai accesibile probleme și exerciții, dar cred că va fi bine", a spus un elev.

Reporter: De ce vrei să vii aici, la Lazăr?

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Elev: Totul a început cu o dorință. L-am văzut pe fratele meu că intră la toate școlile, iar dorința mea a fost să nu dau la Vianu, ci la Lazăr.

Reporter: Și cât de mult te-ai pregătit?

Elev: Destul de mult. Jumătate de an numai asta am visat. Respir adânc. Mă calmează, nu mereu, dar mă calmează.

Și ca să-și țină emoțiile în frâu, micuții au apelat la tot felul de trucuri. Pentru că nopțile albe, cu meditații până târziu, nu fac întotdeauna minuni. O spun chiar profesorii.

Elevă: Mă joc și eu cu kendama.

Reporter: Te ajută? Te destresează?

Elevă: Da, mult. Kendama îmi aduce norocul și tricoul cu echipa națională.

Probele la limba română și matematică sunt bătute în cuie pentru toți. Iar cei care visează la o clasă de bilingv mai au de trecut un hop în plus: o probă scrisă și una orală de limba engleză.

"A fost foarte fain și cred că am făcut totul bine", a spus o elevă.

Cea mai mare concurență a fost, de departe, la Colegiul Național "Cantemir Vodă" din București. 285 de elevi s-au luptat pentru 28 de locuri, ceea ce înseamnă peste 10 candidați pentru un singur loc. În top se află și Colegiul Național "Grigore Moisil", unde s-au înscris 391 de elevi pentru cele două clase, cu un total de 56 de locuri. La Colegiul Național "Spiru Haret", concurența a fost de 6,3 candidați pe un loc.

"Școala dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit. Oferim 16 cluburi cu activități extracurriculare și curriculare, două echipe de baschet profesioniste, am reușit să obținem fonduri europene, iar gimnaziul va pleca în continuare în proiecte Erasmus", a spus Gheorghe Dogaru, director al Colegiului Național "Cantemir Vodă".

Dincolo de pregătirea educationala, mai ramane o singura amenintare, spun specialiştii - presiunea prea mare care vine din partea adultilor poate fi un pericol pentru cel mic.

"La 10-11 ani cred că mai mult vor părinții. Cred că s-a dus vestea că facem lucruri bune aici și faptul că învățăm dimineața este un avantaj. Să știți că îi ajută cei mai mari, îi integrează foarte bine", a afirmat Mariana Comăniță, director Colegiul Național "Spiru Haret".

Reporter: Ați pregătit-o și emoțional?

Mamă: Da, da. Ea știe că, orice ar fi, noi suntem mândri de ea, pentru că orice va face în viață și va munci pentru asta, rezultatul contează, dar nu atât de mult.

"Am încercat să nu îl supunem presiunii. Cred că noi am suportat mai mult emoțiile", a spus un părinte.

9 din 10 elevi care termină clasele 5-8 la colegiu ajung de cele mai multe ori să prindă un loc la același liceu și din clasa a noua.