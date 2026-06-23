O influenceriţă din Brazilia a murit, după ce s-a răsturnat cu maşina: "Odihnește-te în pace, prietena mea!"

Anna Clara Souya Rocha, în vârstă de 27 de ani, a pierdut duminică seară controlul maşinii. În urma accidentului, tânăra a suferit răni grave şi a fost transportată la un spital din Brazilia. Ulterior, aceasta a murit la Spitalul São João Batista.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum a pierdut Anna Clara controlul autoturismului său Fiat Mobi, în orașul Volta Redonda.

Accidentul mortal a avariat grav maşina, partea din față fiind complet distrusă. Polițiștii, paramedicii și pompierii au ajuns rapid la fața locului și au izolat zona accidentului pentru public, potrivit The Sun.

Până acum, autoritățile nu au oferit alte informații privind posibila implicare a altor șoferi sau vehicule. Ea a fost dusă de urgență la spital, însă a murit ulterior din cauza rănilor suferite.

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Mama Annei Clara, Solange, îi dedicase anul trecut un mesaj emoționant fiicei sale:

"Regina mea. Dumnezeu m-a binecuvântat cu această fată frumoasă. Mă mai scoate din minți, dar o iubesc", a scris ea.

Cine era influenceriţa

Influencerița se descria online drept strateg de social media și mentor.

"Îți antrenez privirea pentru a deveni un creator de conținut imposibil de ignorat, cu o estetică ce comunică și un storytelling care vinde", scria în descrierea profilului ei.

Anna Clara avea peste 32.000 de urmăritori pe Instagram.

Ea și-a construit prezența online publicând fotografii și videoclipuri cu selfie-uri, vacanțe, conținut de la sală și sfaturi despre cum să îți dezvolți imaginea pe internet.

Prietenii, rudele și cei apropiați și-au luat rămas-bun de la ea luni, în Volta Redonda, unde a fost înmormântată.

Cum şi-au exprimat fanii şocul

"Condoleanțe întregii familii. Să găsească putere și alinare în această perioadă dificilă. Odihnească-se în pace", a scris urmăritor.

"Îți mulțumesc că ai fost un sprijin atât de important... Odihnește-te în pace, prietena mea!", a scris altcineva.