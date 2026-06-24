Ploile au făcut prăpăd în mai multe judeţe. În maternitatea din Timişoara, apa a curs în paturile gravidelor

Vremea rea a făcut prăpăd în mai multe judeţe din ţară! La cea mai nouă maternitate din România, inaugurată la Timişoara acum doi ani, apa a început să curgă în paturile gravidelor.

În judeţul Dolj, străzile s-au transformat în râuri, iar pompierii au evacuat apa din 35 de case. În Craiova, mai multe maşini au rămas blocate pe drumuri, iar şoferii s-au văzut nevoiţi să coboare din autoturisme şi să le împingă.

Pentru a face haz de necaz, doi bărbaţi au plecat într-o „aventură" cu paddle board-ul. La Sfântu Gheorghe, în Covasna, acceaşi poveste. Viitura a măturat totul. Iar în Harghita, ploaia torenţială, alimentată de vântul puternic, a stricat culturile oamenilor.