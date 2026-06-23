Lider social-democrat: Următorul premier propus ar trebui să fie de la PSD

Senatorul PSD Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, a declarat luni că, în cazul în care Guvernul Adrian Veștea nu va trece de votul Parlamentului, următorul premier desemnat trebuie să fie de la PSD, poate chiar Sorin Grindeanu.

Stănescu a fost întrebat ce va face PSD dacă Guvernul Veștea nu va primi votul Parlamentului și dacă Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. "Da, pentru că PSD a câștigat alegerile. PSD a câștigat alegerile, e pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea el, altcineva, un prim-ministru de la PSD", a afirmat acesta la Palatul Parlamentului.

Stănescu a menționat că un Guvern condus de un premier PSD ar putea să fie votat de PNL, așa cum a declarat Ilie Bolojan.

"Ne-a spus Bolojan, s-a dus cu două variante, am înțeles, la președinte. Una, dacă PSD își asumă prim-ministrul votează. Dacă nu, să votăm noi coaliția PNL, USR, UDMR. Noi n-am discutat în partid (despre aceste variante - n.r.). (...) Deciziile PSD se iau în forurile de conducere ale partidului. Eu nu mai fac parte din niciun for de conducere în partid. Deci ce e important? Trebuie să facem un Guvern.

Nu știu, ăsta va trece, nu va trece. Nu contează formula. România nu poate să-și permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă Guvern. Eu cred că am ajuns deja la un infantilism politic, la mulți oameni se întâmplă lucrul ăsta. N-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Să trecem cu toții peste interesele partidelor ca România să aibă un Guvern", a susținut social-democratul.

Stănescu a fost întrebat, de asemenea, dacă AUR ar putea intra la guvernare. "AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR, sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20% din votanții de la alegerile parlamentare", a mai afirmat acesta.

Fostul secretar general al social-democraților a mai spus că "s-a greșit" în perioada în care PSD s-a dezis de AUR.