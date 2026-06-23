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Live Text Ce urmează după ce Guvernul Veştea a fost respins de Parlament

Guvernul propus de Adrian Veştea a picat la vot în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi din 233 necesare. În aceste condiţii este aşteptată următoarea decizie a preşedintelui Nicuşor Dan.

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Redactia Observator
Publicat la 23.06.2026, 07:08 | Modificat la 23.06.2026, 07:40
Cuprins
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23.06.2026, 07:25

Ce urmează după ce Guvernul a picat în Parlament

După ce Parlamentul a respins Guvernul, președintele României, Nicușor Dan, trebuie să convoace din nou partidele parlamentare la consultări, la Palatul Cotroceni, pentru a identifica o nouă majoritate sau un alt candidat pentru funcția de prim-ministru.

În urma consultărilor, șeful statului va desemna un nou premier. Acesta poate fi un nume nou sau chiar candidatul respins anterior, dacă negocierile politice duc la o nouă configurație parlamentară.

Apoi, premierul desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și pentru a pregăti programul de guvernare.

Ulterior, lista miniștrilor și programul vor fi depuse în Parlament, unde vor avea loc noi audieri în comisiile de specialitate, urmate de un nou vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

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23.06.2026, 09:07

Bolojan cere pact politic pe 6 luni

"România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice.

Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista.

Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.

PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României", a transmis, marţi, liderul PNL Ilie Bolojan.

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23.06.2026, 07:33

PSD nu vrea Guvern minoritar PNL - USR - UDMR

Sorin Grindeanu a menționat că este evident "că ne aflăm cu un pas mai aproape de anticipate" după respingerea de către Parlament a guvernului lui Adrian Veștea. Totodată, el a subliniat că PSD nu va vota un guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR.

"Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda PSD acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului, dar vă mai spun o dată, PSD nu fuge de această responsabilitate. (...) Într-un final cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care, unii dintre ei, azi au lipsit, alții au ales să nu voteze, le va veni mintea din urmă să voteze un guvern, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil.

Nu are nevoia PSD, nu are nevoie Nicușor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern. Eu vă spun că în scurt timp acest lucru ar trebui să se întâmple, într-o formulă care ar trebui să fie discutată zilele următoare și să se vină rapid în fața Parlamentului cu o nouă formulă", a mai afirmat Sorin Grindeanu.

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23.06.2026, 07:30

Grindeanu: Nicușor Dan va face destul de repede consultări

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară, după votul Parlamentului de respingere a învestirii guvernului Adrian Veștea, că se așteaptă ca în următoarele zile președintele Nicușor Dan să cheme partidele la consultări la Palatul Cotroceni pentru a desemna un nou premier.

"Dacă mă cheamă domnul președinte, o să merg. PSD, v-am spus de la început, nu fuge de o asemenea propunere. În PSD este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar într-un final PSD acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună. Dacă președintele ne va chema mâine, și eu cred că în zilele următoare, destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate", a răspuns președintele PSD.

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23.06.2026, 07:24

Reacţia PNL, după ce guvernul Veștea a picat

Guvernul "trădării" a căzut, iar PNL cere preşedintelui Nicuşor Dan să convoace consultările conform Constituţiei, a declarat, luni seară, secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.

Sighiartău a precizat că se impune demisia de onoare a liderului PSD, Sorin Grindeanu despre care a spus că este unul dintre marii responsabili ai crizei politice.

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23.06.2026, 07:20

A doua trădare a puciștilor din PNL

Guvernul a picat la votul în Parlament, deşi Adrian Veştea și cei 16 puciști din PNL au fost mereu încrezători că Exectivul va trece. 

După afișarea rezultatului final, Adrian Veștea a ieșit singur la declarații, fără a fi înconjurat de vreunul dintre cei 16 puciști care au vrut atât să îl pună premier, cât și să îi ia partidul lui Bolojan.

La fel ca în timpul declarațiilor, Veștea a fost filmat de reporteri în timp ce pleacă tot singur pe scările Parlamentului. Recent, Ilie Bolojan a preluat controlul total al PNL, iar în următoarea perioadă ar pregăti excluderea puciștilor.

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23.06.2026, 07:19

Lider social-democrat: Următorul premier propus ar trebui să fie de la PSD

Senatorul PSD Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, a declarat luni că, în cazul în care Guvernul Adrian Veștea nu va trece de votul Parlamentului, următorul premier desemnat trebuie să fie de la PSD, poate chiar Sorin Grindeanu.

Stănescu a fost întrebat ce va face PSD dacă Guvernul Veștea nu va primi votul Parlamentului și dacă Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. "Da, pentru că PSD a câștigat alegerile. PSD a câștigat alegerile, e pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea el, altcineva, un prim-ministru de la PSD", a afirmat acesta la Palatul Parlamentului.

Stănescu a menționat că un Guvern condus de un premier PSD ar putea să fie votat de PNL, așa cum a declarat Ilie Bolojan.

"Ne-a spus Bolojan, s-a dus cu două variante, am înțeles, la președinte. Una, dacă PSD își asumă prim-ministrul votează. Dacă nu, să votăm noi coaliția PNL, USR, UDMR. Noi n-am discutat în partid (despre aceste variante - n.r.). (...) Deciziile PSD se iau în forurile de conducere ale partidului. Eu nu mai fac parte din niciun for de conducere în partid. Deci ce e important? Trebuie să facem un Guvern.

Nu știu, ăsta va trece, nu va trece. Nu contează formula. România nu poate să-și permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă Guvern. Eu cred că am ajuns deja la un infantilism politic, la mulți oameni se întâmplă lucrul ăsta. N-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Să trecem cu toții peste interesele partidelor ca România să aibă un Guvern", a susținut social-democratul.

Stănescu a fost întrebat, de asemenea, dacă AUR ar putea intra la guvernare. "AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR, sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20% din votanții de la alegerile parlamentare", a mai afirmat acesta.

Fostul secretar general al social-democraților a mai spus că "s-a greșit" în perioada în care PSD s-a dezis de AUR.

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23.06.2026, 07:17

Liderul USR cere consultări transparente

Președintele USR, Dominic Fritz, transmite că este nevoie urgent de consultări "transparente", după ce Guvernul Veștea nu a întrunit votul majorității parlamentare. El reiterează că USR este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar.

"După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună", a scris liderul USR, luni, pe Facebook.

Potrivit acestuia, cei care au încercat să convingă că au voturile necesare pentru învestirea Guvernului, iar apoi s-au umilit "în fața extremiștilor" au dat dovadă de "dispreț" față de români.

"Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani.

Cei mai mulți dintre noi sunt sătui de nedreptate și este atât de ușor să cadă pradă unor vorbe frumoase. După șase ani ca primar al Timișoarei, știu sigur că este nevoie de echipă dacă vrem să facem dreptate. Nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară. Miniștrii USR au dovedit că se poate", adaugă Dominic Fritz. 

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23.06.2026, 07:16

Mesajul lui Veştea după ce Guvernul a picat în Parlament

Adrian Veștea a declarat, luni, după ce Guvernul propus de el a picat în Parlament, că votul nu a fost cel pe care l-a sperat pentru România, dar îl respectă.

''Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi. 47 de zile fără Guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic'', a transmis el pe Facebook.

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23.06.2026, 07:14

Guvernul Veştea a picat

Guvernul Adrian Veștea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi 'pentru' și 23 de voturi împotrivă. Au fost 212 de voturi exprimate.

Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului a fost secret cu bile. Pentru ca Guvernul să fie învestit era nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. 

Vezi aici desfăşurarea evenimentelor de luni din Parlament

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Redactia Observator
Redactia Observator
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