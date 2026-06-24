După votul eşuat, Nicușor Dan cere partidelor un acord politic rapid pentru ieșirea din criza guvernamentală

Se caută, iar, premier. După ce guvernul Veștea a fost trimis acasă înainte să se instaleze, Nicuşor Dan mai face o încercare. Președintele a început, ieri, o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Sorin Grindeanu spune că social-democrații își asumă guvernarea, inclusiv scaunul de premier, însă pune o condiție: cu AUR, niciodată. George Simion e tranşant: fără AUR nu se poate. În schimb, Ilie Bolojan a prezentat două variante de guvern minoritar.

"Am venit în acest proiect cu bune intenţii. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa", a declarat Adrian Veştea. Aşa s-a stins noaptea lungă de luni a guvernului care n-a convins pe nimeni. Doar 189 de voturi, din 233 de care avea nevoie. Şi asta după ce s-a negociat la pachet, om cu om. Premierul desemnat a mers cu mâna întinsă inclusiv la sediul AUR.

A doua rundă de consultări la Cotroceni

Trădările au fost peste tot, mai ales în PNL, în tabăra Veştea. Doar social-democraţii au votat în bloc.

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Sorin Grindeanu: PSD a înțeles responsabilitatea acestui vot, de a oferi României un guvern stabil, care să intre rapid în pâine.

Reporter: Faceţi Guvern cu AUR?

Sorin Grindeanu: Nu. PSD nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.

Marţi, preşedintele a chemat din nou partidele la masa discuţiilor. Sorin Grindeanu a urcat scările Cotroceniului umăr la umăr cu Marian Neacşu. Cel care a stat lângă Veştea la negocierile eşuate. Liderul PSD a refuzat să spună dacă tot el va fi premier.

În ordinea mandatelor din Parlament, a urmat delegaţia AUR. "Fără AUR nu se poate. Ţara trece prin nişte momente complicate de la formarea unui guvern până la moţiuni de cenzură până la alegeri anticipate şi suspendarea preşedintelui, toate cărţile sunt pe masă", a declarat Simion.

La masa consultărilor a venit rândul lui Ilie Bolojan, premierul demis, să stea faţă în faţă cu şeful statului. Încă de luni seară, înainte de votul din Parlament, liderul liberal punctase varianta unui guvern minoritar, fie PSD, fie PNL-USR-UDMR. "Se poate recurge la una dintre cele două ipoteze/// noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm", a transmis Ilie Bolojan.

Pactul politic ar fi valabil până la finalul anului, pentru a putea continua PNRR şi SAFE. Liberalii nu au rostit o propunere de premier, însă numele vehiculate sunt Dan Motreanu, noul număr doi din PNL, şi Mircea Abrudean, actualul şef al Senatului.

USR nu e de acod cu un guvern PSD

Însă USR nu este de acord cu un guvern monocolor social-democrat. "Stăm la dispoziţie pentru a face un guvern minoritar împreună cu PNL şi UDMR. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă", a declarat Dominic Fritz.

UDMR are încă o alternativă, de această dată fără USR. "A treia variantă ar fi un guvern cu majoritate fff subţire, dar asta ar însemna o renunţare ego-uri, orgolii mai puţine şi înţelepciune mai multă + PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităţilor, asta ar asigura o stabilitate mai bună", a spus Hunor. Kelemen Hunor propune un acord politic, semnat înainte de a fi desemnat încă un premier. "Procedura de la Vatican ar funcţiona. închidem sala şi când iese fumul alb, deschidem sala".

În discuţiile purtate la Palatul Cotroceni, preşedintele ND le-a cerut partidelor să ajungă la o înţelegere pentru ca noul premier desemnat să treacă de votul parlamentului. Şeful statului a anunţat că noul guvern va păstra obligatoriu direcţia pro-occidentală, asta după ce a garantat, în trecut, că nu va accepta niciun guvern votat cu susţinerea parlamenarilor AUR.

Mesajul transmis de Nicuşor Dan după consultări

Nicuşor Dan nu a dat declaraţii în faţa presei la finalul discuţiilor. A ales, însă, să posteze un mesaj pe social-media. "Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar", a transmis şeful statului pe pagina sa de Facebook. Acesta a adăugat că întreg procesul trebuie accelerat, astfel încât să fie deblocată cât mai rapid criza politică.

A trecut mai bine de o lună şi jumătate de la moţiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan, iar Parlamentul intră în vacanţă săptămâna viitoare.