Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO

Dimineață de coșmar în Sectorul 2 al Capitalei. Atenţie, vă avertizăm urmează detalii cu impact emoţional! Un tânăr de 22 de ani și-a atacat tatăl cu un cuțit, iar apoi s-a năpustit și asupra polițiștilor veniți să-l oprească. Individul s-a potolit abia după ce agenţii au tras mai mai multe focuri de armă. Chiar şi asa, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost prins și dus la audieri.

Poliţiştii sosiţi la faţa locului au încercat să-l oprească pe bărbat, care era înarmat cu un cuţit. Acesta nu s-a conformat, iar poliţiştii au folosit armele, trăgând mai multe focuri.

În imagini se observă cum bărbatul încearcă să fugă, moment în care unul dintre cei 5 poliţişti prezenţi se impiedică şi cade pe spate, în timp ce unul îşi pierde pistolul.

În cele din urmă, poliţiştii l-au prins şi l-au imobilizat.

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Conform autorităţilor, bărbatul, în vârstă de 22 de ani, era agitat şi necooperant, continuând să adreseze ameninţări şi să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru poliţişti.

Tatăl agresorului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, fiind transportat ulterior la spital.