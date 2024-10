Omul de afaceri din Hunedoara, cunoscut drept regele ciobanilor, sau "Mitică multe oi" a fost adus în cătuşe la Timişoara. Procuorii europeni îl acuză pe Dumitru Andreşoi că a obţinut ilegal 2,2 milioane de euro din fonduri europene. Altă tranşă, de 1,6 milioane de euro, a fost oprită de la plată, după ce anchetatorii au avut primele indicii ale fraudei.

Concret, anchetatorii spun că timp de cinci ani, între 2018 şi 2023 fermierul a primit subvenţii europene pentru îngrijirea unor păşuni care fie nu erau ale lui, fie erau de fapt păduri. În plus, suprafeţele trecute în acte erau mai mari decât cele reale. Complici i-ar fi fost mai mulţi angajaţi de la APIA Hunedoara, agenţia care aproba şi efectua plăţile.

Alături de Andreşoi au fost reţinuţi directoarea adjunctă de la APIA Hunedoara şi un şef de serviciu din aceeaşi instituţie. Alte opt persoane, dintre care cinci funcţionari ai statului, au fost puse sub acuzare în acelaşi dosar.

Ministrul Agriculturii nu a comentat dosarul în care este implicat Dumitru Andreşoi

Contactat de Observator, ministrul Agriculturii a declarat că nu poate comenta o anchetă în curs. La fel spune şi direcorul APIA.

"Este un dosar al Parchetului European în curs la care nu ne putem pronunţa acum. Până vom vedea care este parcursul acestui dosar", a declarat Călin Marian, director APIA Hunedoara.

Dumitru Andreşoi este unul dintre cei mai prosperi agricultori din România. Are o avere estimată la 20 de milioane de euro şi deţine 12 ferme în trei judeţe, unde lucrează 280 de angajaţi.

"Din anul 2007 am fost printre primii, am fost un pionier al accesării subvenţiilor. Am avut inspiraţia să concesionez terenuri de la persoane fizice, de la primării. Animale, în total, astăzi, avem în jur de 60.000 de capete", declarat Dumitru Andreşoi, om de afaceri.

Omul de afaceri Dumitru Andreşoi avea inclusiv planuri de a cuceri pieţele din Orient

"Am luat hotărârea să achiziţionăm o navă de transport animale vii. Este o navă mixtă, bovine, ovine. 1.600 de tone capacitatea netă, aici incluzând şi mâncarea", spunea Dumitru Andreşoi.

Nu este prima dată când Dumitru Andreşoi are probleme cu legea. Cu zece ani în urmă a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală.

