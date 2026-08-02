Moarte suspectă a unui bebeluş de 7 luni, în Galaţi. Fetiţa a fost găsită în camera ei, fără suflare. Medicii de pe ambulanţă au încercat să o resusciteze, însă fără succes. Părinţii le-au declarat că cea mică ar fi căzut din pat. Legişti caută să afle, acum, cauza decesului.

Una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori e că bebeluşul s-ar fi înecat. Fetiţa a fost găsită de mama ei prăbuşită la podea în camera în care dormea. Femeia a ieşit urlând din cameră cerând ajutor. O vecină a sunat la 112.

Bebeluşul nu avea urme de violenţă pe corp

Familia a fost şi este în continuare în stare de şoc. Chiar şi poliţiştii s-au înţeles cu greu cu părinţii copilei în momentul în care au intervenit. Medicii de pe Ambulanţă, sosiţi rapid la faţa locului, au reuşit s-o resusciteze pe copilă şi au plecat de urgenţă cu ea la spitalul din Tecuci.

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Fetiţa a fost predată în UPU cu manevre de resuscitare în curs, dar din păcate a intrat din nou în stop cardio-respirator şi a fost declarat decesul. Poliţia continuă anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Bebeluşul nu avea urme de violenţă pe corp, motiv pentru care se ia în calcul ipoteza că s-ar fi înecat.