Observator » Evenimente » Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea unui fost coleg din lotul de matematică: "Sunt uluit"

Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea unui fost coleg din lotul de matematică: "Sunt uluit"

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.08.2026, 09:40 | Modificat la 02.08.2026, 09:48

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă seară, un mesaj de condoleanţe după moartea lui Florian Luca, fost coleg din lotul de matematică din 1985, declarându-se ”impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă”.

”Un om care se bucura de viaţă, locuri, oameni”, a scris Nicuşor Dan.

"Uluit de dispariţia fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferinţe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viaţă, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!", a transmis Nicuşor Dan.

Potrivit presei din Galaţi, profesorul universitar Florian Luca a murit la vârsta de 57 de ani, în Germania. El a fost profesor universitar la Universitatea Syracuse din New York şi visiting professor la universităţi din Europa, America de Nord şi America de Sud.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
nicusor dan florian luca lot matematica moarte condoleante
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.