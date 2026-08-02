Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea unui fost coleg din lotul de matematică: "Sunt uluit"

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă seară, un mesaj de condoleanţe după moartea lui Florian Luca, fost coleg din lotul de matematică din 1985, declarându-se ”impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă” .

”Un om care se bucura de viaţă, locuri, oameni”, a scris Nicuşor Dan.

"Uluit de dispariţia fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferinţe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viaţă, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!", a transmis Nicuşor Dan.

Potrivit presei din Galaţi, profesorul universitar Florian Luca a murit la vârsta de 57 de ani, în Germania. El a fost profesor universitar la Universitatea Syracuse din New York şi visiting professor la universităţi din Europa, America de Nord şi America de Sud.