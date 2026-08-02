În plin sezon al vacanțelor, șoferii care aleg să călătorească prin Europa trebuie să fie atenți. Trei țări din Europa de Est, dar și destinații turistice populare precum Grecia, Italia și Portugalia, se află în topul celor mai periculoase state pentru trafic rutier. România ocupă locul al treilea în acest clasament.

Topul celor mai periculoase țări pentru șoferi: pe ce loc se află România în clasamentul accidentelor mortale - Hepta

Călătoria cu mașina prin Europa este o alegere excelentă pentru cei care doresc să se bucure de trasee pitorești în această vară, combinând totodată aventuri în mai multe orașe. Cu toate acestea, standardele de siguranță pe aceste drumuri variază extrem de mult de la o țară la alta, potrivit Euronews, citat de Mediafax.

Serbia, Bulgaria și România sunt cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi, potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland, o companie de vânzări online a vignetei electronice elvețiene, un permis digital de taxare rutieră.

Serbia a înregistrat 74 de decese rutiere la un milion de locuitori, ceea ce plasează țara cu un procent uluitor de 72% peste media UE. Este al doilea an consecutiv în care țara se află în fruntea clasamentului. Cu toate acestea, cele mai recente cifre privind decesele rutiere sunt ușor în scădere față de cele de anul trecut.

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Bulgaria a urmat pe locul al doilea, cu 71 de morți în urma accidentelor, iar România s-a clasat pe locul al treilea, cu 68 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Printre restul de 10 țări europene cu număr ridicat de morți în urma accidentelor rutiere se mai clasează Portugalia, Grecia, Italia și Franța, care sunt și destinații populare de vacanță.

La popul opus, cele mai sigure țări pentru șoferi sunt Norvegia și Suedia, cu doar 19 morți din accidentele rutiere raportat la 1 milion de locuitori. Acestea sunt destinații de patru ori mai sigure decât, spre exemplu, Serbia.

Potrivit studiului realizat de Vignette Switzerland, în Lituania, numărul de morți din accidente rutiere s-a redus cu 43% în ultimii 10 ani.

Progrese pe termen lung au înregistrat și Letonia, Grecia, dar și Ungaria, în ceea ce privește protecția șoferilor, dar și a pietonilor. Numărul de decese rutiere a scăzut, în medie un procent de 30% sau peste, în fiecare dintre aceste țări.

Totuși, există și destinații unde situația nu s-a îmbunătățit în ultimul deceniu. În Portugalia, numărul de accidente rutiere a scăzut în ultima decadă doar cu un procent, raportat la anul 2015.

Franța a înregistrat, de asemenea, un ritm lent de îmbunătățire. Încă din 2015 și până în prezent, numărul de morți din accidente rutiere în Franța s-a redus cu 6%.

Experții recomandă șoferilor care intenționează să călătorească în această vară să verifice regulile locale, să-și planifice cu atenție traseele și să rămână vigilenți pe drumurile necunoscute pentru a evita accidentele.